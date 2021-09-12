Клопотенко поделился собственным рецептом котлет: "будут щекотать во рту"
Известный кулинар Евгений Клопотенко поделился собственным рецептом приготовления котлет из мяса индюка. В состав также входит творог и кинза, которые делают вкус этих котлет просто неповторимым.
Свой рецепт Клопотенко разместил на странице в Facebook.
"Раз в год даже Евгений Клопотенко лепит котлеты. Ну а что, могу себе позволить. Котлеты (индюшачьи, между прочим) вышли божественными. Такие, как нужно. Чтоб во рту щекотало от прекрасного вкуса. Тут все дело в кисломолочном сыре и кинзе", - написал кулинар.
Ингредиенты:
- Индюшачий фарш – 500 г
- Творог 9% - 200-300 г
- Яйца -1 шт.
- Кинза свежая - пучок
- Соль, перец – по вкусу
- Панировочные сухари – для обвалки
Способ приготовления
Творог помогает создать пушистую структуру котлет, нужно брать нежный, а не сухой. В фарш добавить творог по вкусу, яйцо, покрошить свежую кинзу, соль и перец. Хорошенько вымешать.
Сформировать из фарша шарики, обвалять их в сухарях и обжарить немного на сковородке.
В духовке довести до готовности – при 170 градусах 10 минут.
Подавать на стол вместе с аджикой или другим томатным соусом.
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