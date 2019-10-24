В Киеве состоится грандиозная премьера фильма "Гонки на миллион" с Сэмом Ниллом и Терезой Палмер

Гонки на миллион (кадр из фильма)

Показ фильма "Гонки на миллион" стартует с 7 ноября

28 октября в столичном кинотеатре Синема Сити в ТРЦ Ocean Plaza состоится допремьерный показ семейного фильма "Гонки на миллион" со звездой "Парка Юрского периода" Сэмом Ниллом и Терезой Палмер. В широкий прокат картина выходит 7 ноября.

На премьере Вас ждет: красная дорожка, яркая фотозона, развлекательная программа, угощение от "Сушия", коктейли от ТМ Finlandia vodka, вино La Cantina, природная минеральная вода Моршинская.

Ведущая вечера - очаровательная Алла Медведева.

Изюминкой pre-party станет блиц-фотосессия в дизайнерских шляпках от Светланы Савельевой. Почувствуйте себя светской леди на настоящих гонках!

Начало вечеринки 19:20

Начало сеанса 20:00

Гонки на миллион: сюжет фильма

Гонки на миллион - трейлер

Невероятно вдохновляющая история в лучших традициях Голливуда! Со звездой "Парка Юрского периода" Сэмом Нилл и Терезой Палмер. Кино, которое заряжает на позитив и стопроцентную веру в собственные силы! Мишель с детства мечтала во всем стать первой, а ее главным увлечением были лошади. Отец девочки считал, что детская прихоть пройдет, и позволял испытывать на скорость любого из Коней у них на ферме.

Многочисленные падения и неудачи, казалось, должны были вернуть Мишель к обычной жизни. Но упрямая девушка и ее настоящий друг - чистокровный скакун Принц сделали невероятное - приняли участие в самых крутых в мире гонках! Что было дальше можно увидеть в фильме "Гонки на миллион" с 7 ноября во всех кинотеатрах страны или 28 октября на эксклюзивном допремьерном показе в СинемаСити!

Купить билеты на допремьерный показ-вечеринку можно по ссылке!

* Ваш билет на сеанс фильма "Гонки на миллион" 28 октября в 20:00 является приглашением на премьеру.