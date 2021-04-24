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Календарь праздников на май 2021: что будем отмечать и сколько отдыхать

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 12:11
Календарь праздников на май 2021: что будем отмечать и сколько отдыхать Календарь выходных и праздников в мае 2021 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В мае украинцев ждет два длинных уикенда и много интересных праздников и памятных дат. В этом году традиционные майские праздники совпали с православной Пасхой и первые выходные месяца будут длинными.

Что будем отмечать и сколько отдыхать – читайте в нашем материале ниже.

Дополнительные выходные в мае

День труда 1 мая в этом году приходится на субботу, а следом, в воскресенье украинцы будут отмечать Пасху. По закону о переносе праздничных дней, выходными станут следующие два дня – 3 и 4 мая. Таким образом в Украине будет 4 выходных дня подряд.

Еще один перенос будет во вторые выходные мая. 8 и 9 мая в Украине отмечается Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй Мировой Войны. 9 мая – государственный выходной, соответственно, следующий день станет также выходным – понедельник, 10 мая. И украинцы снова получат длительные выходные – 8, 9 и 10 мая.

Календарь праздников на май 2021: что будем отмечать и сколько отдыхать

Календарь на май 2021

Какие праздники и памятные даты будем отмечать в мае 2021

  • 1 мая – День труда
  • 2 мая – Пасха
  • 3 мая – Всемирный день свободы печати (прессы)
  • 7 мая – День радио
  • 8-9 мая – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй Мировой войны
  • 8 мая – Международный день Красного Креста
  • 9 мая – День Победы
  • 9 мая – Международный день Европы
  • 9 мая – День матери
  • 12 мая – Всемирный день медицинских сестер
  • 15 мая – Международный день семей
  • 15 мая – День науки
  • 15 мая – Всеукраинский день Европы
  • 16 мая – Всеукраинский день работников культуры
  • 16 мая – День молодежных и детских общественных организаций
  • 16 мая – День памяти жертв политических репрессий
  • 17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества
  • 18 мая – Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа
  • 18 мая – Международный день музеев
  • 19 мая – Международный день борьбы с гепатитами
  • 20 мая – День банковских работников
  • 20 мая – Всемирный день метролога
  • 21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
  • 22 мая – Международный день биологического разнообразия
  • 23 мая – Праздник Героев
  • 24 мая – День славянской письменности и культуры
  • 25 мая – День филолога
  • 25-31 мая – Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий
  • 28 мая – День пограничника
  • 29 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
  • 29 мая – Международный день миротворцев ООН
  • 30 мая – День химика
  • 30 мая – День Киева
  • 31 мая – Всемирный день без табака

Напомним, ранее мы писали о том, какие строгие запреты нельзя нарушать в Вербное воскресенье.

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