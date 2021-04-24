Календарь праздников на май 2021: что будем отмечать и сколько отдыхать
В мае украинцев ждет два длинных уикенда и много интересных праздников и памятных дат. В этом году традиционные майские праздники совпали с православной Пасхой и первые выходные месяца будут длинными.
Что будем отмечать и сколько отдыхать – читайте в нашем материале ниже.
Дополнительные выходные в мае
День труда 1 мая в этом году приходится на субботу, а следом, в воскресенье украинцы будут отмечать Пасху. По закону о переносе праздничных дней, выходными станут следующие два дня – 3 и 4 мая. Таким образом в Украине будет 4 выходных дня подряд.
Еще один перенос будет во вторые выходные мая. 8 и 9 мая в Украине отмечается Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй Мировой Войны. 9 мая – государственный выходной, соответственно, следующий день станет также выходным – понедельник, 10 мая. И украинцы снова получат длительные выходные – 8, 9 и 10 мая.
Календарь на май 2021
Какие праздники и памятные даты будем отмечать в мае 2021
- 1 мая – День труда
- 2 мая – Пасха
- 3 мая – Всемирный день свободы печати (прессы)
- 7 мая – День радио
- 8-9 мая – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй Мировой войны
- 8 мая – Международный день Красного Креста
- 9 мая – День Победы
- 9 мая – Международный день Европы
- 9 мая – День матери
- 12 мая – Всемирный день медицинских сестер
- 15 мая – Международный день семей
- 15 мая – День науки
- 15 мая – Всеукраинский день Европы
- 16 мая – Всеукраинский день работников культуры
- 16 мая – День молодежных и детских общественных организаций
- 16 мая – День памяти жертв политических репрессий
- 17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества
- 18 мая – Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа
- 18 мая – Международный день музеев
- 19 мая – Международный день борьбы с гепатитами
- 20 мая – День банковских работников
- 20 мая – Всемирный день метролога
- 21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
- 22 мая – Международный день биологического разнообразия
- 23 мая – Праздник Героев
- 24 мая – День славянской письменности и культуры
- 25 мая – День филолога
- 25-31 мая – Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий
- 28 мая – День пограничника
- 29 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
- 29 мая – Международный день миротворцев ООН
- 30 мая – День химика
- 30 мая – День Киева
- 31 мая – Всемирный день без табака
Напомним, ранее мы писали о том, какие строгие запреты нельзя нарушать в Вербное воскресенье.