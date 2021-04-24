Календарь праздников на май 2021: что будем отмечать и сколько отдыхать

В мае украинцев ждет два длинных уикенда и много интересных праздников и памятных дат. В этом году традиционные майские праздники совпали с православной Пасхой и первые выходные месяца будут длинными.

Что будем отмечать и сколько отдыхать – читайте в нашем материале ниже.

Дополнительные выходные в мае

День труда 1 мая в этом году приходится на субботу, а следом, в воскресенье украинцы будут отмечать Пасху. По закону о переносе праздничных дней, выходными станут следующие два дня – 3 и 4 мая. Таким образом в Украине будет 4 выходных дня подряд.

Еще один перенос будет во вторые выходные мая. 8 и 9 мая в Украине отмечается Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй Мировой Войны. 9 мая – государственный выходной, соответственно, следующий день станет также выходным – понедельник, 10 мая. И украинцы снова получат длительные выходные – 8, 9 и 10 мая.

Календарь на май 2021

Какие праздники и памятные даты будем отмечать в мае 2021