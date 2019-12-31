Изучи пока не поздно! Как не набрать вес во время новогодних праздников

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Эти топ-10 важных лайфхаков помогут не набрать лишнего во время праздников

Еще совсем немного - и бой курантов перенесет нас в Новый 2020 год. А вместе с ним принесет многим… парочку лишних килограммов! Новогодние вечеринки, семейные застолья и просто домашний отдых - чревата быстрому срыву, отказу от диет и режима. И, как результат, в новом году вместе с подарками под елкой многих ждут нежеланные сантиметры на на талии и бедрах. Как же не набрать лишние кило в праздничный сезон и сохранить фигуру? Воспользуйтесь простыми лайфхаками от редакции LITE.

Как сохранить фигуру во время новогодних вечеринок: 10 советов

№1 Не пропускайте приемы пищи

“Лучше весь день не поем, а вот вечером уже наемся до отвала” - не самая лучшая идея, которая могла бы вас посетить в этот день! Не стоит думать, что вас спасет отказ от обеда в пользу сытного ужина. Подобное решение лишь увеличит риск переесть вечером. Да еще и на ночь!

№2 Сделайте легкий перекус

Не идите на вечеринку с пустым желудком (фото: unsplash.com/@rachaelgorjestani)

Перед походом в гости, сделайте небольшой перекус. Это может быть горсть орехов, банан, галеты со сливочным маслом или энергетический батончик. Все же ужин обычно задерживается, а голод усиливается. Но благодаря легкому снеку вы будете готовы к “неожиданностям” и не будете сразу же набрасываться на еду.

И кстати, перекус перед новогодней вечеринкой - ваш залог не опьянеть после первого же бокала игристого! Не забывайте также, что алкоголь стимулирует аппетит.

№3 Ешьте маленькими порциями и вдумчиво

Не накладывайте все и сразу большими порциями себе в тарелку. Попробуйте каждое блюдо от хозяйки, но по чуть-чуть. А также прислушивайтесь к своему организму, обдумывайте, что вы действительно хотели бы попробовать, ощущайте меру насыщения. Желудок и так подсказывает нам, когда ему хватит.

№4 Пейте воду

Рядом с вашим бокалом также должен быть стакан простой воды (фото: unsplash.com/@sergio_as)

Помните - каждый выпитый бокал шампанского равен стакану простой воды! Да-да, следите за водным балансом в организме. Алкоголь и соленая еда - прямой путь к обезвоживанию, быстрому опьянению и головной боли.

№5 Белкам - да, хлебу - нет

Лучше не заедать каждый прием пищи хлебом. Уверены, в этот вечер заряд углеводов вам и без хлеба гарантирован! Отдайте предпочтение белкам: рыба, сыр, диетические части мяса (без аппетитной жировой прослойки). Не забывайте о зелени и овощах, способствующих нормальному перевариванию пищи.

№6 Жуйте медленно

Золотое правило, которое никто не отменял! Чувство насыщения придет уже через несколько минут, после приема пищи. Но благодаря “вдумчивому жеванию” риск впихнуть в себя всего побольше снизится.

№7 Делайте перерыв между основным приемом пищи и десертом. Значительный перерыв!

№8 Алкоголь - до ужина

Постарайтесь пить алкоголь до того, как сядете за стол. Лучше не прикладываться к бокалу после каждого проглоченного кусочка. К примеру, вино лишь утяжеляет усвоение пищи. Шампанское во время еды гарантирует неприятное вздутие.

№9 Двигайтесь

Не сидите - двигайтесь (фото: unsplash.com/@mdisc)

Не спешите упасть в удобный диван или кресло сразу же по приходу в гости. Старайтесь проводить максимум времени на ногах, перемещайтесь, общайтесь, танцуйте в конце концов.

№10 Умейте отказывать и отказываться

Новогодний вечер - самое время менять себя. Никто вас не может заставить выпить стакан вина на спор или съесть “еще пару ложек оливье”. Учитесь отказываться, слушать себя и придерживаться своей линии. И хороший вечер, а главное, приятное послевкусие после него вам гарантированы!

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