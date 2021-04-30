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Гороскоп на май для Рыб: что изменится в сфере карьеры, любви и финансов в конце весны

Новина українською → Пятница 30 апреля 2021 17:02
Гороскоп на май для Рыб: что изменится в сфере карьеры, любви и финансов в конце весны Гороскоп на май 2021 для Рыб (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на май 2021 для знака Зодиака Рыбы подскажет, к каким важным событиям и переменам следует вам приготовиться в последний месяц весны. Астролог дала важные советы представителям знака в сферах любви, карьеры, финансов, отношений с близкими, а также здоровья.

Прогноз на май 2021 для Рыб составила известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

В мае сфера вашего влияния будет сильно ограничена. Вы окажетесь в несвободном положении, в сильной зависимости от обстоятельств, условий или коллег, друзей, знакомых, начальства или родственников.

Это может мешать и раздражать. Скорее всего вы будете заняты оформлениями документов, обучением, поездками, вынужденными командировками, сбором информацией, мониторингом, продажами и поиском новых клиентов. Логистическая, коммерческая, посредническая и консультационная деятельность пойдет вверх.

Кроме того, активизируются тайные враги, которые будут изо всех сил пытаться пошатнуть вашу репутацию. Вас захотят оклеветать, помешать карьере, втянуть в интригу.

Держитесь подальше от завистников, каждый ваш шаг и каждое слово должны быть выверены и благоразумны. Вообще, период чреват дезинформацией, обманом, интригами. В это непростое время следует меньше контактировать с авантюристами и нечестными личностями, не доверять всему, что слышите, быть аккуратным и честным в словах и поступках. Так как в конце месяца есть вероятность потерять статус, должность, карьеру, влияние, событие связанное с семьей или что-то важное для вас. Так же будьте внимательны к родителям, так как их состояние здоровья может ухудшиться.

Бизнесменам следует быть очень внимательными к любой информации, вторая половина месяца не подходит для расширения и масштабирования бизнеса.

Май хорошо подходит для знакомств, обучения, встреч с друзьями, путешествия с детьми, размышлений, оздоровления в санатории, творчества. Может возникнуть интерес к иностранным языкам, духовным практикам, и здесь будет сопутствовать успех.

В последней декаде месяца берегитесь ДТП, будьте внимательны на улицах, ни в коем случае не употребляйте сомнительный алкоголь, на природе остерегайтесь насекомых и не переохлаждайтесь.

Напомним, ранее мы сообщали, кому из знаков Зодиака невероятно повезет в мае 2021.

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