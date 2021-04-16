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Еще будут морозы и жуткие ливни: до начала мая в Украине хорошей погоды можно не ждать

Новина українською → Пятница 16 апреля 2021 06:33
Еще будут морозы и жуткие ливни: до начала мая в Украине хорошей погоды можно не ждать Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине весной 2021 года сильно отличается от предыдущих лет. После теплых периодов и яркого солнца, почти все области страны затянуло дождями, а метами и мокрым снегом. И такая погода будет в стране почти до конца апреля.

Согласно картам портала Gismeteo, во второй половине апреля еще возможны даже небольшие морозы по ночам.

На востоке будет теплее всего, дневная температура воздуха будет подниматься до +14 +16 градусов. Однако дожди прогнозируются почти каждый день до конца месяца, а с 18 по 22 апреля возможны жуткие ливни и грозы.

В южной части погода тоже не сильно порадует солнце и в ближайшие две недели полностью сухой день ожидается только один. 20 апреля прогнозируется жуткий ливень. Температура ночью будет колебаться от +5 до +9 градусов, днем от +10 до +14 градусов.

На севере сильная гроза возможна 16 апреля, а потом ливни прогнозируются с 19 по 21 апреля. А вот на Вербное воскресенье, 24-25 апреля, ожидается понижение температуры ночью до -1 градуса. Дневная температура во второй половине апреля стабильной не будет, от +7 до +14 градусов.

Не сильно повезет с погодой и жителям западных областей. После нескольких холодных дней и мокрого снега в регионе потеплеет до +11 градусов. Однако 23-25 апреля ожидается новое похолодание до -2 градусов ночью и +6 +8 градусов днем. 19-20 апреля ожидаются грозы.

Киев до конца апреля будет заливать дождями почти каждый день. Самые сильные – 16, 20, 21 и 26-28 апреля. 24-25 апреля ожидается похолодание, ночью до -1 градуса, днем около +9 градусов. В целом в столице дневная температура не будет превышать +12 +14 градусов.

Еще будут морозы и жуткие ливни: до начала мая в Украине хорошей погоды можно не ждатьЕще будут морозы и жуткие ливни: до начала мая в Украине хорошей погоды можно не ждатьЕще будут морозы и жуткие ливни: до начала мая в Украине хорошей погоды можно не ждатьЕще будут морозы и жуткие ливни: до начала мая в Украине хорошей погоды можно не ждатьЕще будут морозы и жуткие ливни: до начала мая в Украине хорошей погоды можно не ждатьКарты погоды в Украине на ближайшие две недели

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, где будет идти мокрый снег.

А также рассказывали о том, что какая погода ждет украинцев в ближайшие дни.

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