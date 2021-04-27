Энтони Хопкинс проспал вручение "Оскара": я даже не ожидал

Знаменитый американский актер Энтони Хопкинс получил престижную награду "Оскар" за роль в фильме "Отец". Однако в церемонии награждения он не участвовал даже удаленно и просто ее проспал.

Как признался актер в своем Instagram , получение статуэтки для него стало полной неожиданностью.

Энтони Хопкинс и "Оскар"

У 83-летнего голливудского актера полно наград и премий. А список культовых фильмов с его участием – огромен. В 2003 году он стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы.

Первый свой "Оскар" Хопкинс получил в 1992 году за культовую роль маньяка-убийцы Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят". Но до этого он уже стал довольно знаменитым.

В 1972 году он получил премию BAFTA за роль Пьера Безухова в английской телеверсии "Война и мир". Еще две премии BAFTA за "Молчание ягнят" и "Страну теней".

В 1976 году за роль Бруно Гауптмана в фильме "Дело о похищении Линдберга" – премию "Эмми", вторую – за роль Гитлера в "Бункере", в 1981 году.

На "Оскар" Энтони Хопкинс был номинирован шесть раз, из них – две победы. А еще на "Эмми", "Золотой глобус" и Премию Гильдию киноактеров США. Всего на счету у голливудской звезды – более 100 кинофильмов.

Не посещать награждения стало традицией

Стоит отметить, что Энтони Хопкинс не любитель мероприятий и в 2021 году он не впервые проигнорировал церемонию награждения. Однажды он просто забыл выйти на видеосвязь во время награждения BAFTA. Во время награждения "Оскар" 26 апреля он крепко спал в своем родном Уэльсе, в Великобритании. Его разбудил помощник около 4 утра, чтобы сообщить радостную новость.

"Доброе утро. Я на моей родине в Уэльсе. В возрасте 83 лет я не ожидал получить эту награду, на самом деле не ожидал", - признался Хопкинс.

Он был уверен, что награду получит Чедвик Боузман, которого посмертно номинировали на "Оскар".

Энтони Хопкинс и фильм "Отец"

В драме "Отец" Хопкинс сыграл роль 83-летнего мужчины, который страдает старческим расстройством и теряет память. Он перестал узнавать близких людей, начал путать события и имена и изводить свою собственную дочь, которую сыграла Оливия Колман. Зрители отмечают, что эта роль Хопкинса даже стала страшнее Ганнибала Лектора.

Фильм был номинирован сразу на шесть статуэток, но получил две – "Лучший актер" и "Лучший адаптированный сценарий".

Для Энтони Хопкинса этот "Оскар" стал вторым – через 29 лет. Кроме того, он стал самым возрастным обладателем статуэтки за всю историю кинопремии.

Энтони Хопкинс в фильме в "Отец"