День влюбленных: красивая украинская легенда о святом Валентине

День Святого Валентина отмечают ежегодно 14 февраля во многих странах мира, и хотя в Украине День влюбленных начали широко праздновать с начала 1990-х годов, однако еще в конце XIX - начале XX века в домашних театрах украинцев была распространена пьеса по мотивам старокиевской легенды о святом Валентине.

Согласно распространенной версии о возникновении праздника День Святого Валентина, он получил название в честь одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин - Валентин Интерамнский и Валентин Римский. Священник проводил обряды бракосочетания, был покровителем влюбленных, передавал подарки парам, цветы и любовные письма. За это священник, нарушивший императорский указ, и поплатился головой...

В старокиевской легенде о святом Валентине фигурируют обычные киевляне, которым помогли сохранить и освятить любовь святая Ольга и святой Валентин.

Спектакль существовал в нескольких вариациях, он сохранился в памяти украинцев со старокиевских родов - современно адаптированном варианте сценария, который уже несколько лет путешествует по интернету. И сейчас можно его "возродить" в домашних условиях.

Сценарий представления "Святой Валентин" по мотивам старокиевской легенды

Персонажи: Св.Валентина (в монашеской одежде, белом плаще, с нимбом), св.Ольга (в княжеском одеянии, белом плаще, нимбе), киевляне - Владимир с друзьями, Ольга с приятельницами (в средневековом городском костюме), Ангелы, Чертики История (разноцветный плащ, белый шарф, на груди часы, держит сумку с летописным свитками). В последнем действии у всех на груди - красные сердца.

Действие 1.

Входит История (останавливается на сцене сбоку), обращается к зрителям:

"Сегодня день св.Валентина, которого чествовали и ваши предки, киевляне, наряду с другими европейскими народами. Я напомню вам, как начиналась в Киеве эта традиция. Память о ней сохранилась в старинных киевских семьях. Я, История, дарю вам киевскую легенду о св.Валентина. " Разворачивает летопись.

Действие 2.

Вылетают (выбегают) ангелочки, играют, водят хороводы, среди них получается св.Ольга и говорит: "Скоро весна. Как встречать ее в моем родном крае? Хорошо ли хозяйствующих убирают свои дома, или украшают свои души Богом благословенной любовью? "

Ангелочки улетают (отбегают в сторону).

Св.Ольга: "Но где же делись ангелочки?"

Ангелы возвращаются, сопровождая святого.

Св.Ольга: "Поздравление Св.Валентина, твоя помощь очень нужна везде, где живет народ Божий Пойдем, посмотрим на землю моей любви ". Уходят вместе с ангелочками.

Действие 3.

Входят девушки-киевлянки Ольга и ее подруги, говорят, не замечая, что к ним приближаются и становятся на некотором расстоянии св.Ольга и Св.Валентина в окружении ангелов:

Первая подруга: "Уже скоро прилетит на наши холмы весенний ветер. Милые сестры, то он нам принесет? "

Вторая подруга: "Кому - новые цветы на венки в окружение, а кому - то и новые хлопоты. Тебе - что, Ольга? "

14 февраля - День влюбленных (иллюстративное фото: pixabay.com/pasja1000)

Ольга: "Смейтесь, смейтесь, а я этой весной обручусь со своим любимым".

Первая подруга: "За волка промовка, а он ... Вот идет твой Владимир, да еще и с друзьями. Давайте спрячемся и послушаем, чем они думают весну начинать! "

Девушки прячутся.

Действие 4.

Входят прятели-киевляне Владимир и его друзья, говорят:

Первый друг: "Как просохнут весной пути, поеду учиться в университет, как ты учился, друг Владимир".

Второй приятель: "А меня отец пошлет в нашу купеческую колонию в Любеке"

Владимир: "А я хотел бы попроситься переводчиком в посольскую миссию, и вот только ..."

Действие 5.

Появляется Ольга: "Как? Ты поедешь, а что же будет с нашей любви? " Приятели отходят немного в сторону. Владимир: "Добрый день, моя звездочка!" Пытается взять ее за руку, Ольга отклоняется.

Владимир: "А мы обвенчаемся и поедем вместе, увидим столько интересного!"

Ольга: "Это ты мне говоришь при случае, на дороге, меня не спросив, сватовство не совершив? Ты забыл, что я одна дочь, а мать моя больная, как же я могу куда-то заехать далеко и надолго? "

Выходит первая подруга, подходит первый приятель, (за ними - ангелы) и говорят: "Если любитесь, то договоритесь". Подходит второй приятель: "А если нет, то поедем, Владимир, со мной, в купеческой ватаге нужен хороший переводчик!"

Выходит вторая приятельница: "Ольга, если любит, то пожалеет, а не заставит на чужбину, а если нет - то лучше найдешь!" Чертики, что выбежали за другими приятелем и приятельницей, радуются, Св.Валентина и св.Ольга огорчаются, ангелочки закрывают ушки руками. Владимир и Ольга: "Будьте здоровы с вашими советами, без вас справимся". Приятели и приятельницы расходятся в разные стороны сцены. Ангелы и чертики резвятся.

Действие 6.

Владимир и Ольга подходят друг к другу. Владимир: "Но почему ты не хочешь послушать?"

Ольга: "Но почему ты не хочешь понять?" Возвращаются спинами друг к другу, хотя еще и не расходятся.

Ольга: "О, небесная моя крестная, св.Ольга, неужели не суждено нам любовь?" Подходит св.Ольга и говорит: "Дорогая моя доченька, дорогие мои дети! Настоящая любовь - не слепая бессмысленная страсть, а сила добра и творческий, и жертвы, и радость дарит взамен. Многому вам еще надо научиться, чтобы ваша молоденькая любовь расцвела в полноте и плодовитости. Мое земное любовь была слишком коротким, только теперь полностью узнала я Божью любовь безграничную. Но молитесь, сейчас все влюбленные небесного покровителя - св.Валентина, который является опытный и щедрый для них на совет и помощь. "

Действие 7.

Владимир и Ольга становятся на колени и молятся св.Валентину: "О, Св.Валентин, покровитель влюбленных, помоги нам вымолить у Бога ума, силы и кротости для настоящей любви! Св.Валентина, посоветуй, как нам быть, что сделать, чтобы быть вместе в любви? " Ангелы ликуют, глазки убегают.

Подходит Св.Валентин: "Пусть пребудет Божья любовь с вами, милые мои дети! Многих влюбленных я успокоил в жизни земной, и имею счастье делать это и дальше с небесного своего убежища. Но мои чудеса действуют для тех, кто прислушивается к Божьей заповеди любить ближнего как самого себя, для тех, которые способны сделать совместный выбор. За искреннюю молитву в таком достойном намерении открою вам, что очень скоро прибудет в ваш город нунций Папы, чтобы помочь построить в Киеве Доминиканскую школу, и при этом случае ты, Владимир, если постараешься, найдешь интересную, полезную, богоугодное труд. "

Владимир поднимается к нему в восторге: "Сердечно благодарю, святой отец, это еще лучше того, на что я надеялся! О, может, там удастся осуществить и переводы лучших богословских и философских лекций, которые я записывал был в университете! "

Ольга: "А сплотит девушек в сестричество, чтобы заниматься будущими школьников, да и самим учиться Божьему слову! От души Вам благодарность, Св.Валентин! " Вместе Ольга и Владимир: "Теперь Бог даст, все остальное мы найдем и преодолеем сами!"

Св.Валентин: "Дай Бог, чтобы это так и было! Чтитесь, будьте терпеливы, поддерживайте друг друга, и пусть ваша любовь приумножается вам на радость, вашим ближним к добру и Богу на славу! Благословляю вас на союз любви.

"Приятели и приятельницы тоже просят и получают благословение св.Валентина, ангелы радостно кружатся вокруг них.

Действие 8.

Все персонажи сходятся вместе, святые и молодые киевляне зажигают свечи в красных чехликом, вырезанных как сердечки, ангелочки берут воздушные шарики - красные сердца. Первые становятся в ряд на сцене, перед ними встают в ряд ангелочков. Св.Валентина зачитывает о любви из Библии, говорит: "Будьте способны на любовь, это наиболее богоугодных добродетель!" Св.Ольга:

"Берегите любовь, это самый Господень дар!" Владимир: "Это самая творческая сила!" Ольга: "Это сердце нашей веры!" Приятели и приятельницы: "У ответственной Любви созревает человек! Сердечной Любовь "ю строится семья! Братской Любовь "ю крепнет государство! Боговдохновенной Любовью лелеют мир Господень! С Любви рождаются хорошие идеи, великие дела! " Ангелочки: "И дети, из любви рождаются счастливые дети!" Все персонажи: "Желаем всем любви!"

Звучит музыка. История говорит: "Вот так узнали киевляне о св.Валентина, который стал опекуном влюбленных и вашего замечательного города. Сейчас традиция чествования св.Валентина, чьи мощи покоятся в Украине, возрождается в Киеве, о нем узнают по всему нашему краю. Смотрите, на моем наряде всегда белый свиток. Это - чистая страница, на которой пишете все вы сегодня. От вас зависит, какие традиции вы развивать ныне: попсовые или духовные, или расцветет писаная вами страница истории красными розами любви, нежными лелеют надежды и горячими цветами веры ".

Все поют: "Всепобеждающей и вечный закон, Боже, любовь твоя".