День Святого Валентина: лучшие поздравления в стихах и милые валентинки для любимых

День Святого Валентина 14 февраля считается самым романтичным праздником, когда влюбленные напоминают об искренних чувствах своим вторым половинкам чудесными подарками, обмениваются валентинками со стихами и признаниями, желают близким и друзьям крепкой взаимной любви.

Трогательные и яркие открытки с поздравлениями с Днем влюбленных, чувственные стихи в честь праздника, которые наверняка очень порадуют любимых - в материале на Lite.

Романтические стихи, СМС-валентинки и открытки с Днем Святого Валентина

В День святого Валентина

Я решил тебе сказать,

Что люблю тебя так сильно.

Не устану повторять.

Я люблю тебя и верю -

Сила чувств лишь в трех словах.

Пусть они тебя согреют,

Пусть приснятся тебе в снах!

Я люблю тебя, и греет

Мысль о том, что рядом ты.

Ты прекрасна! Я хмелею…

Девушка моей мечты!

***

В День святого Валентина

Принято дарить любовь.

Я дарю тебе сердечко,

Ну а в нем моя любовь.

Как клубничка - страстная,

Как мишутка - няшная,

Сладкая, воздушная,

Мягкая и вкусная.

***

Открытка с Днем Святого Валентина

***

Без тебя, как снежинка, я таю…

Потому что я тебя, милый, обожаю!

***

В день Валентина сердечный!

Пожелаю тебе любви вечной,

Очень страстной и интимной,

Ну, а главное - взаимной!

***

С Днем святого Валентина всех любимых и любящих людей! Когда в сердце живет любовь, мир вокруг прекрасен, светел, исполнен чудес. Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду. Любовь действительно умеет творить чудеса. Пускай это волшебное чувство наполняет сердца до краев. Любви, нежности, теплоты, гармонии и красоты!

***

Открытка с Днем Святого Валентина

***

Нарисую я картинку

На картонке, валентинку,

И тебе ее вручу -

О любви сказать хочу.

Знай, что я и днем, и ночью

По тебе скучаю очень,

Что всегда к тебе хочу

И на крыльях счастья мчу.

Что Амур стреляет метко,

Промахнуться может редко.

В мое сердце он попал

И тебе его отдал!

***

С Днем святого Валентина всех любимых и любящих людей! Когда в сердце живет любовь, мир вокруг прекрасен, светел, исполнен чудес. Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду. Любовь действительно умеет творить чудеса. Пускай это волшебное чувство наполняет сердца до краев. Любви, нежности, теплоты, гармонии и красоты!

***

Открытка с Днем Святого Валентина

***

Самой лучшей девушке на свете

Посвящаю я сегодня строки эти.

Для меня ты одна такая.

Красота твоя неземная.

Ты мое долгожданное счастье.

Ты мое воплощение страсти.

И всерьез я сейчас говорю:

Больше всех тебя люблю!

***

Ты щекочешь нервы,

Будоражишь кровь!

Ты волнуешь душу,

Ты - моя любовь!

В этот день февральский

Праздник наш с тобой.

Держи мое сердечко,

А мне свое открой!

Я тебе желаю

Всех счастливей быть,

За хвост ловить удачу

И меня любить!

***

Открытка с Днем Святого Валентина

***

В яркий день Валентина

Хочу пожелать добра тебе, любимый,

И сказать, как сильно тебя люблю,

И радость твою ценю.

***

В День святого Валентина,

В день морозный февраля

Будь, пожалуйста, счастливой,

Нежностью согрей меня.

Огонек любви взаимной,

Не погаснет никогда.

Стала ты моей любимой,

Знай, что это - навсегда!

***

Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!

***

Открытка с Днем Святого Валентина