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Кирилла и Мефодия: что строго запрещено делать 24 мая, важные традиции и кто именинник

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Понедельник 24 мая 2021 05:30
Кирилла и Мефодия: что строго запрещено делать 24 мая, важные традиции и кто именинник Фото: Какой праздник 24 мая (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

24 мая 2021 года отмечается День славянской письменности и культуры. Он приурочен памяти православных учителей, равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. А в народе этот день называют Мокий Мокрый - в честь священномученика Мокия Амфипольского.

Какие важные традиции нужно соблюдать сегодня, что запрещено делать, приметы 24 мая, и у кого именины - читайте ниже в нашем материале.

Другие названия праздника - День мокрый, Мокий, Мокеев день. Интересно, что "мокрым" праздник называли не только в честь святого, но и потому что, по приметам в этот день часто шли дожди.

Главные традиции и обычаи 24 мая

В этот день следует заняться домашней работой - уборкой. Также можно пересмотреть свои старые инструменты, починить их, если нужно. Можно заниматься стиркой и готовкой. Но вот незамужним девушкам нельзя мести пол, иначе выметут всех женихов.

Существовал интересный обычай - из трав девушки плели большие венки. Он должен быть таким, чтобы пропустить его через все тело. А после венок запускали в воду, загадывая имя будущего мужа. Считалось, что венок подхватят русалки и приведут девушкам женихов на берег.

Сны в эту ночь, как правило, не сбываются. Поэтому если увидите нечто неприятное или грустное, просто выкиньте это из головы.

Приметы на Мокия Мокрого

  • Туман садится с вечера, стелется по земле и остается после восхода - скоро будет буря.
  • Дождливая погода 24 мая - летом тоже будет много осадков.
  • Увидите багряный восход - лето будет с грозами, а красный восход - к летним пожарам.
  • Если кошка спит брюхом кверху - скоро будет не просто теплая, а очень жаркая погода.

Что нельзя делать 24 мая

  • Не следует заниматься работой в поле и огороде, все хлопоты - только по дому.
  • Не рекомендуется надевать черное - это к неудаче.
  • Молодым девушкам запрещено подметать пол.
  • Не следует в этот день ходить по магазинам и делать незапланированные покупки, особенно крупные.
  • Нельзя общаться с ноющими людьми, иначе заразитесь их негативом.

У кого сегодня день ангела

24 мая именины празднуют Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Никодим, Ростислав.

Ранее мы писали, сколько выходных и праздничных дней нас ждет в июне 2021 года.

Также сообщалось про все православные праздники мая 2021.

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