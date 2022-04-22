Блогер-миллионник Саша Бо после скандального развода снова собралась замуж (фото)

Об этом девушка рассказала в Instagram , показав помолвочное фото.

"Порой, война разлучает... Но нас очень сильно объединила любовь. Настолько сильно, что я сказала "Да", - заявила Саша.

Саша Бо выходит замуж (instagram.com/sashaabo)

Девушка показала помолвочное кольцо из золота с бриллиантами и добавила, что только любовь может спасти мир.

Саша Бо выходит замуж (instagram.com/sashaabo)

Саша напомнила, что счастье любит тишину, поэтому она долго молчала об отношениях с возлюбленным.

Саша Бо и Платон Тарнавский (instagram.com/sashaabo)

Кто такая Саша Бо

Саша Бо (настоящее имя Александра Боднар, после первого брака - Пустовит). Она также известна как Саша Пустовит - первая украиноязычная блогер, которой удалось собрать миллионную аудиторию в Instagram. Сейчас Саше 26 лет.

В 2015 году она вышла замуж за Игоря Пустовита (экс-ведущий, инстаблогер и ютубер PUSTOVIT). В 2016 году родила сына Даниила, а в 2018-м - второго сына Евгения. Летом 2021-го стало известно, что пара решила расстаться.

После этого последовал ряд скандальных интервью и взаимных обвинений. Жизнь счастливой напоказ пары во многом оказалась фикцией.

В конце 2021-го Саша и Платон Тарнавский рассказали о своих отношениях, как оказалось, они познакомились около 10 лет назад во время учебы в университете.