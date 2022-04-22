ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Блогер-миллионник Саша Бо после скандального развода снова собралась замуж (фото)

Новина українською →
Пятница 22 апреля 2022 10:15
Блогер-миллионник Саша Бо после скандального развода снова собралась замуж (фото) Фото: Саша Бо (instagram.com/sashaabo)
Автор: Светлана Мащенко

26-летняя украинская блогер-миллионник Саша Бо снова выходит замуж. Она приняла предложение нового возлюбленного, стоматолога Платона Тарнавского.

Об этом девушка рассказала в Instagram, показав помолвочное фото.

"Порой, война разлучает... Но нас очень сильно объединила любовь. Настолько сильно, что я сказала "Да", - заявила Саша.

Блогер-миллионник Саша Бо после скандального развода снова собралась замуж (фото)

Саша Бо выходит замуж (instagram.com/sashaabo)

Девушка показала помолвочное кольцо из золота с бриллиантами и добавила, что только любовь может спасти мир.

Блогер-миллионник Саша Бо после скандального развода снова собралась замуж (фото)

Саша Бо выходит замуж (instagram.com/sashaabo)

Саша напомнила, что счастье любит тишину, поэтому она долго молчала об отношениях с возлюбленным.

Блогер-миллионник Саша Бо после скандального развода снова собралась замуж (фото)

Блогер-миллионник Саша Бо после скандального развода снова собралась замуж (фото)Блогер-миллионник Саша Бо после скандального развода снова собралась замуж (фото)

Саша Бо и Платон Тарнавский (instagram.com/sashaabo)

Кто такая Саша Бо

Саша Бо (настоящее имя Александра Боднар, после первого брака - Пустовит). Она также известна как Саша Пустовит - первая украиноязычная блогер, которой удалось собрать миллионную аудиторию в Instagram. Сейчас Саше 26 лет.

В 2015 году она вышла замуж за Игоря Пустовита (экс-ведущий, инстаблогер и ютубер PUSTOVIT). В 2016 году родила сына Даниила, а в 2018-м - второго сына Евгения. Летом 2021-го стало известно, что пара решила расстаться.

После этого последовал ряд скандальных интервью и взаимных обвинений. Жизнь счастливой напоказ пары во многом оказалась фикцией.

В конце 2021-го Саша и Платон Тарнавский рассказали о своих отношениях, как оказалось, они познакомились около 10 лет назад во время учебы в университете.

Ранее мы писали, что Саша Бо впервые показала своего нового возлюбленного.

Читайте LITE в Google News
Саша Пустовит
STYLER
Мошенники начали атаковать беженцев и использовать новую схему: как она выглядит
Мошенники начали атаковать беженцев и использовать новую схему: как она выглядит