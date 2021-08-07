Августовское новолуние во Льве: кого ждет большое везение, а кого - неудачи

Новолуние в знаке Льва произойдет в 16:50 в знаке Зодиака Лев. Это время влюбленностей, флирта, действий, азарта, рисков и жажды действий.

В этот период благоприятно привлекать к своей особе внимание, производить впечатление, влюбиться, пофлиртовать. Это лучшее время для начинаний бизнеса в сфере развлечений, организаций мероприятий, отдыха, обучения, творчества.

Дела в это период идут успешно, поскольку такая луна усиливает организаторские способности и жажду действий. Хорошо работает голова. Люди легко схватывают идеи, предложения что-либо сделать или организовать. Нередко проявляется азарт, вы готовы пойти на риск, если почувствуете, что можете выиграть.

Благоприятное время для занятий с детьми, репетиторства и поиска учебных заведений, подготовке к школе. Хорошо открываются и развиваются в этот период творческие таланты как у детей, так и взрослых.

Новолуние во Льве благоприятно для: