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Августовское новолуние во Льве: кого ждет большое везение, а кого - неудачи

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Суббота 07 августа 2021 21:00
Августовское новолуние во Льве: кого ждет большое везение, а кого - неудачи Фото: Новолуние в августе 2021 (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Новолуние в знаке Льва произойдет в 16:50 в знаке Зодиака Лев. Это время влюбленностей, флирта, действий, азарта, рисков и жажды действий.

Своим прогнозом на новолуние с Lite поделилась астролог Арина Артуровна.

В этот период благоприятно привлекать к своей особе внимание, производить впечатление, влюбиться, пофлиртовать. Это лучшее время для начинаний бизнеса в сфере развлечений, организаций мероприятий, отдыха, обучения, творчества.

Дела в это период идут успешно, поскольку такая луна усиливает организаторские способности и жажду действий. Хорошо работает голова. Люди легко схватывают идеи, предложения что-либо сделать или организовать. Нередко проявляется азарт, вы готовы пойти на риск, если почувствуете, что можете выиграть.

Благоприятное время для занятий с детьми, репетиторства и поиска учебных заведений, подготовке к школе. Хорошо открываются и развиваются в этот период творческие таланты как у детей, так и взрослых.

Новолуние во Льве благоприятно для:

  • спекуляций на рынке и трейдинге,
  • новых знакомств, завязывания дружеских отношений, установления полезных контактов,
  • мероприятий по укреплению престижа и авторитета в ближайшем окружении, презентаций, выставок, аукционов, светских раутов, визитов, приемов гостей, показов,
  • для культурных мероприятий, посещения театра, кино, стадионов,
  • для охоты и спорта,
  • для покупки ювелирных изделий, украшений и драгоценностей, подарков для своих любимых и близких,
  • для стрижки и лечения волос.

Ранее астролог рассказала также, что ждет каждый знак Зодиака в августе 2021 в любви, деньгах и карьере.

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