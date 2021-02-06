Анатолий Анатолич рассказал об оформлении документов для поездки в США во время COVID-19

Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич, который недавно вернулся из США, рассказал о перелете и про оформление документов для поездки в Америку во время пандемии коронавируса.

К чему нужно быть готовым тому, кто собрался из Украины лететь в Штаты, - он поведал в интервью Lite.

"С 26 января, по новым правилам США, при въезде в страну нужен тест на COVID-19. Мы же летели в начале января и прошли границу еще без тестов", - рассказал Анатолий.

США, говорит ведущий, - самая удобная страна для путешествий, потому что "никаких справок, никаких обсерваций, ничего проходить не нужно было".

"Единственное условие - отсутствие визита в Старую Европу за последние две недели. Это единственная причина, по которой нам могли отказать во въезде в США. При мне во время пересадки в Стамбуле отказали двум ребятам, которые были в Германии в течении последних десяти дней, их не пустили на самолет, который летел из Стамбула в Майами", - отметил он.

"В любом другом случае ты просто прилетаешь, проходишь паспортный контроль как обычно, у тебя даже не замеряют температуру, и отправляешься в город", - добавил ведущий канала "Украина".

Анатолий Анатолич с детьми (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

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