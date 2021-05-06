Старение кожи и разрушение клеток ДНК: нутрициолог рассказала, чем грозит загар

Солнце - главный внешний враг молодости кожи и организма в целом. Кожа стареет не столько от возраста, сколько преждевременно в ходе гликостарения (от сахара) и фотостарения (от солнца). До 80% старения кожи может быть связано с воздействием солнца.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала косметолог и нутрициолог Яна Фокси.

"5 солнечных ожогов, полученных до 18 лет, увеличивают вероятность возникновения в будущем рака кожи на 78 %, - написала Яна. - Вы позагорали и НА коже появился загар. Давайте разберем, что в это время происходит В коже".

Как солнце влияет на кожу

Разрушение коллагена и эластина.

Молодость кожи зависит от коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты (ГК). В течение нескольких часов после воздействия УФ-лучей в коже вырабатываются ферменты (матричные металлопротеиназы), способствующие деградации коллагена, эластина и уменьшению количества ГК. Итог: дряблость кожи и морщины.

Разрушение клеток ДНК.

Загар - микроожог. Он имеет накопительный эффект и впоследствие может привести к поломкам ДНК, что особенно опасно для детей.

Риск развития меланомы.

Накопленные микроожоги могут привести к меланоме (раку кожи). С каждым годом случаи выявления меланомы растут на 8%, прямо пропорционально моде на загар.

Снижение иммунитета кожи.

В нашем эпидермисе есть транс-урокановая кислота (она способствует увлажнению кожи). После воздействия УФ-лучей она превращается в цис-урокановую кислоту (иммунодепрессант) и подавляет местный иммунитет.

Гиперпигментация.

Загар - стресс для кожи. Организм пытается защититься. Защитная реакция - выработка меланина (он дает бронзовый оттенок), который затем влечет пигментацию. Если вы хотите избавиться от пигментации, нет смысла делать это без правильной защиты от солнца.

Нарушение регенерации кожи.

В результате защитных реакций кожи в ответ на УФ-излучение, происходит ее утолщение и огрубение.

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Солнце опасно для всего организма (фото: pexels.com)

Есть 2 типа УФ-лучей

UVB дают покраснение и ожоги. В пасмурную погоду лучи блокируются. Постепенное облучение может вызывать рак кожи.

UVA активны круглый год, не имеют преград (ни тучи, ни окна) и проникают сразу в дерму. Влекут загар, пигментацию и фотостарение кожи. Поэтому spf-кремы нужны даже зимой.

"Вывод: загореть без вреда для кожи - невозможно", - подытожила Фокси.