16 марта: какой сегодня день, что нельзя делать и у кого день ангела

Народные приметы 16 марта

Прилет скворцов предвещает богатый урожай зерновых.

Ворона в снегу купается - к ясной и теплой погоде.

Утром 16 марта следует умыться водой, в которой всю ночь находился серебряный предмет. Тогда надолго можно сохранить молодость и здоровье.

Если сон с 15 на 16 марта не сбудется в ближайшее время, то не стоит ждать его выполнения в будущем.

Что нельзя делать в этот день

Ходить в лес. Если же пошли, то ведите себя тихо и очень осторожно, прислушивайтесь к звукам природы.

После захода солнца давать или брать в долг хлеб, соль и деньги.

Выбрасывать мусор после захода солнца, потому что так вынесете из дома достаток и благосостояние.

У кого день ангела 16 марта

Именины отмечают обладатели таких имен: Василий, Севастьян, Зиновий, Зенон, Нонна, Изабелла, Ренат.

Знаменательные события, которые произошли этот день

В 2014 году под прицелом российских военных состоялся незаконный референдум в Крыму.

В 2006 году Генеральная Ассамблея ООН почти единогласно проголосовала за создание Совета по правам человека.

В 1990 году во Львове начала работу первая сессия возрожденного Научного общества имени Тараса Шевченко.

В 1960 году в Нью-Йорке представлен первый автомобиль на солнечных батареях.

В 1919 году в США впервые испытали беспроводной телефон для переговоров с самолетом.

В 1917 году американец Томас Уильямс под маркой компании Maybelline выпускает тушь для ресниц - первую современную косметику для глаз на каждый день (the first modern eye cosmetic for everyday use).

В 1880 году по подозрению в революционной агитации арестован поэт Иван Франко.

В 1827 году начал выходить первый в Америке журнал для афроамериканцев - "Журнал свободы".

В 1521 году во время первого кругосветного путешествия португальский мореплаватель Фернан Магеллан достиг берегов современных Филиппин. Через полтора месяца он погиб в схватке с местными жителями.