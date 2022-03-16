16 марта: какой сегодня день, что нельзя делать и у кого день ангела
16 марта 2022 года отмечается День губ, День квилинга, а также День "Все, что вы делаете - это правильно".
По религиозному обычаю сегодня чтят память мучеников Евтропия, Клеоник и Василиска, пострадавших за веру. В народном календаре этот день называют: Евтропий, Василиск-Евтропий, Евтропий - снег топит.
Что можно и нельзя делать, народные традиции этого дня - читайте ниже в нашем материале.
Народные приметы 16 марта
- Прилет скворцов предвещает богатый урожай зерновых.
- Ворона в снегу купается - к ясной и теплой погоде.
- Утром 16 марта следует умыться водой, в которой всю ночь находился серебряный предмет. Тогда надолго можно сохранить молодость и здоровье.
- Если сон с 15 на 16 марта не сбудется в ближайшее время, то не стоит ждать его выполнения в будущем.
Что нельзя делать в этот день
- Ходить в лес. Если же пошли, то ведите себя тихо и очень осторожно, прислушивайтесь к звукам природы.
- После захода солнца давать или брать в долг хлеб, соль и деньги.
- Выбрасывать мусор после захода солнца, потому что так вынесете из дома достаток и благосостояние.
У кого день ангела 16 марта
Именины отмечают обладатели таких имен: Василий, Севастьян, Зиновий, Зенон, Нонна, Изабелла, Ренат.
Знаменательные события, которые произошли этот день
В 2014 году под прицелом российских военных состоялся незаконный референдум в Крыму.
В 2006 году Генеральная Ассамблея ООН почти единогласно проголосовала за создание Совета по правам человека.
В 1990 году во Львове начала работу первая сессия возрожденного Научного общества имени Тараса Шевченко.
В 1960 году в Нью-Йорке представлен первый автомобиль на солнечных батареях.
В 1919 году в США впервые испытали беспроводной телефон для переговоров с самолетом.
В 1917 году американец Томас Уильямс под маркой компании Maybelline выпускает тушь для ресниц - первую современную косметику для глаз на каждый день (the first modern eye cosmetic for everyday use).
В 1880 году по подозрению в революционной агитации арестован поэт Иван Франко.
В 1827 году начал выходить первый в Америке журнал для афроамериканцев - "Журнал свободы".
В 1521 году во время первого кругосветного путешествия португальский мореплаватель Фернан Магеллан достиг берегов современных Филиппин. Через полтора месяца он погиб в схватке с местными жителями.