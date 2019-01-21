Девушка Розенко рассказала о каникулах с любимым во Львове

Фото: Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко (instagram.com/elena_kristina_lebed)

Ведущая провела новогодние каникулы с возлюбленным во Львове

Ведущая проекта Нового канала "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь, которая состоит в отношениях с вице-премьером Украины Павлом Розенко, провела новогодние праздники вместе с любимым во Львове. На своей странице в Instagram девушка, которая недавно перенесла операцию, призналась, что осталась в восторге от города и назвала пять мест, где туристы просто обязаны побывать.

Елена-Кристина сопроводила пост забавными снимками с возлюбленным и в живописных уголках Львова.

Фото: (instagram.com/elena_kristina_lebed)

Отметим, что большинство из них так или иначе связаны с едой, что неудивительно, ведь Львов славится своей вкусной кухней и кофе.

Топ-5 лучших мест от Елены-Кристины Лебедь. Все они расположены в центре города.

1. Львівська копальня кави

Куча сувениров, вкусных и ярких, экшн с вагонетками, зернами кофе, сыплющихся прямо из стены, и... ЛЬВОВСКИЙ СЫРНИК!! Да! Это кафе))) и тут, как по мне, самый вкусный сырник в городе!

Фото: (instagram.com/elena_kristina_lebed)

2. Площадь Рынок

Ярмарка стрит-фуда просто бомбезна! И да! Именно тут – самые вкусные венские вафли! (Рядом – опен-эйр каток! С классной музыкой и морозцем в ноздри!

Фото: (wikipedia.org/Шелест Костянтин)

3. Театр пива "Правда"

Сумасшедшая атмосфера теплых и драйвовых посиделок! Пива – 22 сорта! (Кто любит ) И да – с 19 до 22:00 играет живая музыка! ЭТО КАЙФ!! Ребята жгут по-полной! Мировые хиты от Робби Вильямса до "казино Рояль"! ЧТО КАЧАЕТ: выдают пластиковые бутылки, и ты лупишь в такт вместе со всеми!!! ДРАЙВ НЕРЕАЛЬНЫЙ!

4. Дворец Потоцких

Не думайте, что это нудно! Берите экскурсовода Сережу, стильный парень со значком "Карл Лагерфельд", и будет вам экскурсия – мечта! Дворец Красоты НЕОПИСУЕМОЙ! Сережа жжёт не по-детски)) Живой диалог и море интересных фактов)) не стесняйтесь спрашивать! Он ответит на все, зуб даю.

Фото: (wikimedia.org)

5. Ресторан с акулами "36 По"

Акулы – в огромедном аквариуме Стеклянный рояль, стильные красные диваны-софа, и ВОДОРОСЛИ С ПОТОЛКА, разноцветные, прямо как на океанских рифах! Ух, атмосфера впечатляет! Кстати, вкусное меню И да, во Львове симпатичный шопинг. Мне купили стильный... кефир. Бо ничерта мерять не успевала))), но глазами видела – есть, что захотеть.

Фото: (instagram.com/elena_kristina_lebed)

Пользователи сети поблагодарили Лебедь за отличные советы, восхитились ее естественностью и простотой и пожелали поскорее выздоравливать.

"В очередной раз восхищаюсь вашим очарованием и простотой!!! Вы удивительная!", "Дякую за такий теплий відгук про Львів. Чекаємо вас знову в гості", "Всегда мечтала побывать в этом прекрасном городе. А по вашему рассказу туда ещё больше захотелось. Выздоравливайте побыстрее", "Блиннн, вы такая милаяяя и такая какая есть", "Как можно быть такой милой парой?", "Как же прекрасно! Выздоравливай, ты самая прекрасная", - пишут фолловеры ведущей.

Скриншот комментариев (instagram.com/elena_kristina_lebed)

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