Женщина-вамп: 38-летняя Натали Портман блистает на обложке глянца в провокационном образе

Натали Портман (фото: instagram.com/natalieportman)

Актриса стала героиней сентябрьского Harper's Bazaar

Натали Портман – оскароносная актриса, модель и лицо легендарного бренда Dior. А потому заполучить ее себе на обложку мечтает, пожалуй, каждое глянцевое издание. Одна из последних работ 38-летней красавицы – сентябрьская обложка британского Harper's Bazaar.

"Героиня сентябрьского номера, Натали Портман, поразила нас целым рядом отмеченных наградами спектаклей, от трагической балерины до легендарной Первой леди. Читайте о том, когда она сыграет новую роль бесстрашного космонавта, как ей роль посланницы красоты Dior, об истории войны ее семьи и силе женского гнева", – написали на странице бренда в Instagram.

Натали в съемке для известного журнала (фото: instagram.com/bazaaruk)

На обложке Натали предстала в образе женщины-вамп. Несмотря на закрытый наряд: она примерила золотистое платье с принтом и изысканные жемчужные серьги, лук получился страстным и ярким. Способствовали тому и выразительный макияж с алыми губами и коричневыми тенями от креативного директора по макияжу Dior Питера Филипса, и стойкость, напор, а также сила характера самой Портман, которые читаются в ее взгляде. Именно на этом и основан материал, обозначенный на обложке как "сила женщины".

Актриса демонстрирует безупречную форму (фото: instagram.com/natalieportman)

Напомним, недавно Натали Портман рассказала о новой роли. На фестивале Comic Con она поведала фанатам, что примет участие в картине "Тор: любовь и гром", где примерит костюм супергероини. Премьера фильма состоится 5 ноября 2021-го года. Помимо Портман, в нем снимутся Крис Хемсворт, Тесса Томпсон и другие известные актеры.

Актриса любит блистать на светских ивентах (фото: instagram.com/natalieportman)

К слову, на мероприятие знаменитость пришла в мини-платье от Dior с открытой спиной и на высоких каблуках, демонстрируя стройные ноги и подтянутую фигуру. Мама двоих детей буквально светилась молодостью, свежестью и красотой. Возможно, дело в питании – Натали давно стала на путь веганства, изменив ему немного лишь во время беременности. А может, просто она довольна своей жизнью. Карьера, как и личная жизнь актрисы, которая с 2010-го года встречается с франко-американским танцовщиком и хореографом Бенжаменом Мильпье, только радуют.