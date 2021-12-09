Very Peri - главный цвет 2022 года: кому идет и как его носить
Институт цвета Pantone ежегодно называет самый модный оттенок, на который будут ориентироваться дизайнеры всех отраслей, модные дома и все, кто желает быть в тренде.
Предлагаем изучить новый цвет ближе и разобраться, как его носить.
Very Peri - цвет 2022
Цвет будущего года получил название Very Peri и представляет собой лавандовый с голубым оттенком. Впервые он был разработан самостоятельно, а не взят из архивов.
PANTONE 17-3938 Very Peri (фото: pantone.com)
Very Peri компания назвала "самым счастливым и самым теплым из всех синих оттенков", который сочетает верность и постоянство синего с энергией и волнением красного. Он придает ощущение новизны, символизирует дух времени и перемен, так необходимых обществу.
"Для нас было очень важно придумать новый цвет, потому что у людей сейчас совершенно новое видение мира", - прокомментировала Леатрис Эйсман, исполнительный директор Pantone.
Как все начиналось
Исследовательский центр Pantone начинал свою работу как компания по производству пигментов для косметической, модной и медицинской промышленности под названием M&J Levine Advertising.
Но 1962-го года, когда один из сотрудников Лоуренс Герберт выкупил фирму у братьев Джесси и Мервин Левина, все поменялось.
Была создана система стандартизации всех цветов Pantone Matching System (PMS), которая стала применяться в различных отраслях для точного воспроизведения цвета по всему миру.
Первая палитра Лоуренса Герберта содержала всего десять тонов. Сегодня в библиотеке Pantone уже 2625 цветов.
Все они представлены в справочниках в виде вееров, которые можно приобрести для работы с разными материалами - от ткани до бумаги. Каждому из цветов присваивают номер и название.
Цвет года назівают с 2020-го (фото: instagram.com/pantone)
Как выбирают оттенок года
Весной и осенью Институт цвета Pantone презентует отчет Fashion Color Trend Report и дает прогноз самых модных оттенков. Палитра содержит 10 трендовых цветов и 5 базовых нейтральных.
Эти варианты задают общее направление и затем применяются в интерьере, дизайне, разработке палитры макияжа косметических фирм и т. д.
Чтобы определить их, эксперты Pantone проводят скрупулезную работу: оценивают цветовые предпочтения лучших модных домов, желания потребителей и даже общее настроение, царящее в мире.
Также накануне Нового года Институт цвета Pantone определяет "Цвет года". Эта традиция берет начало в 2000 году.
Как носить главный цвет 2022
Very Peri - цвет непростой, уверена стилистка Анна Пономаренко.
Но поладить с ним все же можно. Главное - учитывать несколько общих правил.
Цветом 2022 года по версии Pantone стал оттенок, который можно перевести как барвинковый. Это довольно сложный в комбинации цвет, но приручить его возможно.
"Девушкам с рыжинкой в волосах стоит присмотреться к нему внимательней: фиолетовая гамма очень освежает кожу, подсвечивает глаза и волосы. Также Very Peri подойдет тем, кто выбирает натуральную седину", - советует Анна.
Тем же, кому оттенок просто нравится, стоит обратить внимание на аксессуары и принты на более привычных цветах.
Но не стоит опираться исключительно на него в планировании гардероба, скорее стоит считывать настроение: слегка загадочное, оптимистичное и жизнеутверждающее, советует стилистка.
Кто из знаменитостей любит лавандовый
Лавандовый, фиолетовый и его оттенки - отличный выбор, когда дело касается светских событий. Доказано королевой Елизаветой, Кейт Миддлтон и другими членами королевской семьи.
Впрочем, многие знаменитости носят его круглый год.
Самые интерсные комбинации для всех типажей - перед вами:
Как носить лавандовый (фото: Getty Images)
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