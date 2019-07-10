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"Украинская красавица": Лилия Ребрик заворожила точеной фигурой в облегающем платье

Lite » Мода 10.07.2019 - 12:57
"Украинская красавица": Лилия Ребрик заворожила точеной фигурой в облегающем платье
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая провела новый утренний эфир с Тарасом Тополей!

Лилия Ребрик, как всегда, очаровывает свою многотысячную армию поклонников стильными и яркими образами. Напомним, что Ребрик является телеведущей популярного проекта "Ранок з Україною" на телеканале "Україна".  В рамках этого шоу телеведущая и актриса буквально каждый день примеряет новые яркие образы.

Так, на своей Instagram -страничке Лилия поделилась новым фото. На снимке телеведущая позирует в эффектном облегающем платье насыщенного голубого оттенка. Платье открывает плечи телеведущей, а также выгодно подчеркивает  талию и спортивные формы. Но главная изюминка образа  это безусловно пестрый цветочный принт. По всему платью красочной россыпью нанесены полевые цветы пастельных оттенков. 

Образ Лилии Ребрик  завершают открытые босоножки из замши серого цвета с ремешком на щиколотке. Из аксессуаров серьги оранжевого цвета.

Волосы телеведущей завиты в крупные локоны и уложены на одну сторону.  Макияж сделан с акцентом на алые губы. 

&quot;Украинская красавица&quot;: Лилия Ребрик заворожила точеной фигурой в облегающем платье

&quot;Украинская красавица&quot;: Лилия Ребрик заворожила точеной фигурой в облегающем платье

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik) 

Свой пост Ребрик сопроводила подписью. Телеведущая отметила , что несмотря на причуды погоды, настроение у нее отличное. Подчеркнем, что сегодня, 10 июля, в Киеве вновь дожди. 

“Погода зовсім не липнева! Зранку настільки холодно, що мимоволі біля ялинки починаєш складати список подарунків на новий рік! Але)) Жодна погода не зіпсує мого ранкового настрою! Бо що мене гріє? Правильно - любов до глядачів і ваша любов у відповідь). Гарного дня!” - подписала серию фото Ребрик. 

Поклонники телеведущий также поспешили прокомментировать ее новый пост: 

  • “Красавица) очень хороший пример для женщин. Имея двух детей, успевать на всех проектах. Главное просыпаться рано и иметь такой замечательный вид)” 
  • “Невероятная, прекрасная, непревзойденная Лилианна!” 
  • “Вы настоящая красавица. Платье вам очень идет”
  • “Очень красивое платье”
  • “Восхищаюсь вами, вы умничка))” 
  • “Ну очень красивая!!! Платье агонь” 
  • “Очень красиво!!! Украинская красавица!!!! Сил вам, вдохновения, душевного покоя !!!!” 

&quot;Украинская красавица&quot;: Лилия Ребрик заворожила точеной фигурой в облегающем платье

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Кстати, интересно, что сегодня в эфире программы “Ранок з Україною” в качестве телеведущего выступил Тарас Тополя - певец, фронтмен группы “Антитіла”. Вместе они и провели утренний эфир. Более того, Тарас даже продемонстрировал свои спортивные таланты. Певец певец переоделся в кимоно. 

&quot;Украинская красавица&quot;: Лилия Ребрик заворожила точеной фигурой в облегающем платье

Лилия Ребрик и Тарас Тополя (фото: instagram.com/ranok_ua)

Напомним, до этого Лилия Ребрик растрогала сеть счастливым семейным фото и поделилась важной мечтой. Телеведущая и актриса даже отметила, что на снимке - далеко не все ее родственники. А их у нее действительно много! 

Также ранее Лилия Ребрик покорила глубоким декольте в эффектном платье. Телеведущая не изменила традиции стильных фото даже во время дождя, который накрыл Киев утром, 8 июля.

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