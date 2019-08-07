ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цветущая Лилия Ребрик показала идеальный образ в стиле спорт-кэжуал

Lite » Мода 07.08.2019 - 11:28
Цветущая Лилия Ребрик показала идеальный образ в стиле спорт-кэжуал
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая также похвасталась ранним завершением своего рабочего дня

Лилия Ребрик уже смело может называть себя признанным “модным блогером”. Украинская телеведущая и актриса едва ли не каждый день показывает многотысячной армии поклонников свои яркие и стильные образы. Отметим, что Ребрик является ведущей популярной утренней программы “Ранок з Україною” на телеканале “Україна”. Конечно же, от эфира к эфиру Ребрик примеряет новые и отличимые по “характеру” образы, которые с удовольствием и показывает подписчикам. 

Не стал исключением и новый утренний эфир программы, а также новый образ Ребрик. На этот раз Лилия блеснула фигурой в повседневном стильном спортивном луке. На Лилии - спортивные брюки нежно-розового оттенка с белыми лампасами по бокам. Под цвет штанов Ребрик подобрала свободный пиджак. Образ дополняет атласная белоснежная майка на тонкий бретельках. 

На ножках - удобные белые кроссовки. А из аксессуаров - зеленая сумка через плечо. Следует отметить, что даже выбиваясь из цветовой гаммы образа, сумочка совсем не выглядит в нем лишней. 

Цветущая Лилия Ребрик показала идеальный образ в стиле спорт-кэжуал

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik) 

Также Ребрик сопроводила свое фото и забавной подписью. Телеведущая похвасталась тем, что ее рабочий день уже закончился. При этом следует отметить, что в 6 утра Лилия уже на съемочной площадке! 

"Ахаха))) Дев’ята ранку, а в когось робочий день вже закінчився!!! І таке буває. Мама їде додому, сьогодні буде багато смаколиків))). Що б такого приготувати?” - обращается к подписчикам Ребрик.

Поклонники стильной телеведущей также поспешили прокомментировать ее новое фото и засыпать ее различными советами и рецептами. 

  • “Растрескавшееся шоколадное печенье. Дети будет в восторге уже от самого процесса приготовления” 
  • “Блинчики с творогом и с маком и полить медом” 
  • “Я вчера пекла ватрушки,сын очень любит их))))” 
  • “Делаю творожную запеканку . И всем рекомендую у кого детки есть”
  • “Домашние пельмени и вкусно и с детьми интересно готовить” 
  • “Приготовьте классическую лазанью)) вкуснятина” 
  • “Лилия, вы непревзойденная!!” 
  • “Самая лучшая актриса!” 

Цветущая Лилия Ребрик показала идеальный образ в стиле спорт-кэжуал

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Лилия Ребрик удивила перевоплощением в "князиху"! Пока что телеведущая держит интригу и не рассказывает, что же это за экперимент. Однако известно, что неожиданное перевоплощение приурочено к праздничному эфиру программы "Ранок з Україною", а именно - ко Дню Независимости Украины! Ребрик позирует, сидя на коне. На телеведущей - наряд периода средневекового Киева. 

А еще раньше Ребрик приятно удивила спортивным утром с новым соведущим. Теперь официально еще одним ведущим утреннего шоу "Ранок з Україною" стал Анатолий Анатолич. 

Привет из 90-х: Леся Никитюк удивила дерзким образом в леопардовых велосипедках "Лучшая пара": Лилия Ребрик приятно удивила спортивным утром с новым соведущим
Новости Украины Лилия Ребриктелеведущая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь