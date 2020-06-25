Очень трудно: Анна Ризатдинова сделала неожиданное признание о здоровье и свои слабостях

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Олимпийская чемпионка рассказала об особенностях собственного стиля

Анна Ризатдинова может похвастаться не только спортивными достижениями и яркими выступлениями на паркете самого танцевального шоу страны Танцы со звездами-2019, но и отличным чувством вкуса и стиля. Гимнастка умеет выбирать эффектные и одновременно элегантные наряды для появления на публике. Она признается, что всегда разбавляет образ украшениями и аксессуарами, а также заявляет, что качественые сумки и обувь от именитых брендов – ее слабость.

Так, Олимпийская чемпионка уточнила, каким нарядам и образам отдает предпочтение в повседневной жизни и для выхода в свет. Об этом она рассказала изданию 23.59.ua.

"Я очень люблю аксессуары, очки - мой мастхэв. Потому что даже если одеться очень просто, очки добавляют шика. Кроме того, я люблю кепки - это постоянная деталь моего образа еще по спортивному прошлому. Каждый перелет, каждая поездка не обходится без бейсболки. Плюс очки и кепка помогают немного закрыться от окружающих и сосредоточиться на важных мыслях", - признается гимнастка.

Анна Ризатдинова любит дополнять любой образ аксессуарами (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Под вечерний наряд Анна обожает носить эффектные украшения - серьги, браслеты, кольца. Также спортсменка признается, что позволяет себе изрядно потратиться на хорошую обувь и качественные сумки, а все остальное в ее образе вполне может быть от демократичных брендов.

"Я не жалею денег на сумку и обувь. Все остальное может быть и Zara. Моя классика - это обувь Christian Louboutin. Черные и белые лодочки – мастхэв. Свою первую пару, кстати, приобрела после Олимпийских игр", - поделилась она.

За медаль Анна получила от государства призовые и сразу же отправилась в магазин за туфлями своей мечты.

Анна Ризатдинова не жалеет денег на качественную и красивую обувь (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

"Через неделю после Олимпиады мы полетели на соревнования в Японию, и там мы зашли в гигантский молл. Я там выбрала себе черные лодочки на каблуках Christian Louboutin, которые носила лишь при особому случаю", - вспоминает Олимпийская чемпионка.

Но позволить себе долго носить изящную обувь на каблуке Анна не может. И причина тому весьма банальная – профессиональные особенности спортсменов.

Анна Ризатдинова привыкла выглядеть изысканно и эффектно (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

"Гимнастки и балерины страдают от того, что стопа всегда находится на подъеме и поэтому со временем немного травмируется. Мы на это уже даже не обращаем внимания. Но на каблуках очень трудно выстоять больше часа. Поэтому я вечерняя обувь ношу не так часто. Раньше даже больно было на тренировках после вечера на каблуках", - уточнила она.

Напомним, что ранее Анна Ризатдинова поделилась лайфхаком, который позволит легко сесть на шпагат.

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Автор: Lite