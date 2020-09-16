Топ-6 свежих осенних трендов, которые можно носить уже сейчас

Иллюстративное фото (pexels.com)

Стилист рассказала, какие вещи будут популярны в этом сезоне

С окончанием лета и приходом прохладной погоды возникает необходимость сменить свои легкие и воздушные наряды на более согревающие, но уж точно не менее эффектные. Если следите за модными тенденциями и хотите быть самой стильной, обратите внимание на свежие тренды. Стилист Ксения Господинова рассказала, что стоит добавить в свой гардероб уже сейчас.

Осенние тренды 2020:

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Бахрома.

Бахрому больше не ассоциируют со стилем вестерн, теперь ею украшают буквально все: от длинных вечерних платьев до сумок и обуви.



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Бомберы.

Вернулись к нам в этом сезон. Можно под каблук или кроссовки. Нюдовые, яркие или в клетку.



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Корсеты.

Нескромный и дерзкий корсет смотрится свежо и актуально.

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Колорблок.

Он поможет добавить образу яркости и грамотно расставить акценты, главное — выверено и логично сочетать не более трёх-четырёх оттенков.



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Кожа.

Простой вариант всегда оставаться в тренде – использовать в образах черную кожу. А если хотите поэкспериментировать — для вас в этом сезоне кожа всех цветов.



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Жилеты.

100% тренд этой осени. Носим поверх футболок, рубах, платьев. Можно экспериментировать с цветными или собирать монохромные образы.

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)⠀

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