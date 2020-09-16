ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Топ-6 свежих осенних трендов, которые можно носить уже сейчас

Среда 16 сентября 2020 09:44
Топ-6 свежих осенних трендов, которые можно носить уже сейчас
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Стилист рассказала, какие вещи будут популярны в этом сезоне

С окончанием лета и приходом прохладной погоды возникает необходимость сменить свои легкие и воздушные наряды на более согревающие, но уж точно не менее эффектные. Если следите за модными тенденциями и хотите быть самой стильной, обратите внимание на свежие тренды. Стилист Ксения Господинова рассказала, что стоит добавить в свой гардероб уже сейчас.

Осенние тренды 2020:

Бахрома.

Бахрому больше не ассоциируют со стилем вестерн, теперь ею украшают буквально все: от длинных вечерних платьев до сумок и обуви.

Топ-6 свежих осенних трендов, которые можно носить уже сейчас

Бомберы.

Вернулись к нам в этом сезон. Можно под каблук или кроссовки. Нюдовые, яркие или в клетку.

Топ-6 свежих осенних трендов, которые можно носить уже сейчас

Корсеты.

Нескромный и дерзкий корсет смотрится свежо и актуально.

Топ-6 свежих осенних трендов, которые можно носить уже сейчасТоп-6 свежих осенних трендов, которые можно носить уже сейчас


Колорблок.

Он поможет добавить образу яркости и грамотно расставить акценты, главное — выверено и логично сочетать не более трёх-четырёх оттенков.

Топ-6 свежих осенних трендов, которые можно носить уже сейчас

Кожа.

Простой вариант всегда оставаться в тренде – использовать в образах черную кожу. А если хотите поэкспериментировать — для вас в этом сезоне кожа всех цветов.

Топ-6 свежих осенних трендов, которые можно носить уже сейчасТоп-6 свежих осенних трендов, которые можно носить уже сейчас

Жилеты.

100% тренд этой осени. Носим поверх футболок, рубах, платьев. Можно экспериментировать с цветными или собирать монохромные образы.

Топ-6 свежих осенних трендов, которые можно носить уже сейчас

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Ранее стилист Катрин Дойл поделилась, как собрать дорогой гардероб в масс-маркете.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Мода модастилист
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь