Топ-5 самых модных вариантов верхней одежды: гид от стилиста

Выбираем самые актуальные вещи на осень и зиму (фото: коллаж РБК-Украина)

Выбираем свой вариант

Выглядеть стильно в холодное время года – задача непростая. Особенно если учесть нестабильные погодные условия и противоречивую информацию о трендах. Чтобы в сезон осень-зима 2020/2021 утеплиться красиво, мы обратились к стилистке Анне Пономаренко. Она составила топ самых актуальных моделей верхней одежды, а также рассказала, с чем их лучше комбинировать.

Анна Пономаренко (фото: instagram.com/annponka_stylist)

Красивая одежда на холодные месяцы – боль большинства украинских женщин. В ней хочется соединить тепло, свободу движений и красоту. Для того, чтобы эта задача была осуществимой, стоит разделить сферы своей жизни и решить, для какой из них подойдет спортивная куртка, а когда лучше надеть что-то изящней. Предлагаю рассмотреть трендовые варианты, подходящие нашей погоде.

Куртка-рубашка

Кожаная или фланелевая рубашка с подкладкой станет отличным вариантом для периода межсезонья. Они сочетаются с трикотажными топами, простыми футболками и свитшотами. Любимые джинсы будут выглядеть более ново в компании такого верха. Важный нюанс: плотная ткань утепленной рубашки придает объем в верхней части тела, если вам он не нужен, выбирайте однотонные варианты не ярких цветов. Когда похолодает, на нее можно надевать более теплую и объемную куртку.

Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)

Тренч

Его прелесть в том, что он никогда не выйдет из моды. Поэтому смело покупайте модели бежевого, зеленого, темно-синего цвета. Важный нюанс: длине тренча должна быть такой, чтобы закрывать подол ваших юбок и платьев. Лучше всего выглядят модели длины от колена до середины икры. Также обратите внимание на плечи: избыток декора в верхней части может сделать фигуру слишком маскулинной.

Ирина Шейк (фото: instagram.com/burberry)

Пальто в мелкую клетку

Мелкая клетка в 2020 году вновь выходит в топ-тренды. Очень стильно смотрится комплект из брюк и пальто с одним принтом. Но даже если у вас такого варианта нет, пальто ниже колен с широким поясом станет вашим помощником в гардеробе, поскольку под него можно надеть любые.

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Шубка из искусственного меха

Тенденция сделать моду более экологичной отразилась в первую очередь на шубках. Натуральные стали признаком дурного вкуса, поэтому модели, сделанные как будто из шкурок мягких игрушек, набирают популярность с каждым годом. В тренде модели разной длины и объема. Нюанс: выбирайте варианты без пояса или с отдельным кожаным. Родные меховые пояса испортят вам весь образ.

Изабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Стеганый пуховик

Объемные пуховики вошли в моду несколько лет назад и хочу сказать дизайнерам “спасибо” за то, что теперь зимой можно выглядеть модно и оставаться в тепле. Самые актуальные варианты года напоминают стеганые одеяла: с диагональными полосками и закругленными краями. Важный нюанс: выбирайте свободные модели без обтягивания, пояс – опционально.