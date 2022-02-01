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Рианна и A$AP Rocky – самая стильная пара шоу-бизнеса: топ-6 эффектных выходов будущих родителей

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Вторник 01 февраля 2022 18:22
Рианна и A$AP Rocky – самая стильная пара шоу-бизнеса: топ-6 эффектных выходов будущих родителей Рианна и A$AP Rocky (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Рианна и A$AP Rocky на днях объявили счастливую новость – пара ждет ребенка. Она вызвала вирусную реакцию в сети, облетев все порталы.

Внимание публики было приковано как к очаровательным поцелуям счастливых влюбленных посреди улицы и "беременному" животику Рианны. Так и к образам певцов, которые преподнесли весть в как всегда сногсшибательных нарядах.

Предлагаем вспомнить и другие аутфиты Рианны и A$AP Rocky, которыми они удивляли публику с начала своих отношений.

Первый официальный совместный выход пары состоялся в сентябре, когда влюбленные посетили Met Gala 2021. На красную дорожку РиРи и Роки вышли в Balenciaga Couture. Певица была завернута в объемное черное пальто-покрывало, которое дополнили черная шапка бини, а также бриллиантовые украшения. А рэпер – в разноцветное одеяло-накидку, надетое сверху на классический смокинг. Что ж, пара сразу дала понять, что обойти их в модных экспериментах не сможет никто.

Рианна и A$AP Rocky – самая стильная пара шоу-бизнеса: топ-6 эффектных выходов будущих родителейРианна и A$AP Rocky – самая стильная пара шоу-бизнеса: топ-6 эффектных выходов будущих родителей

Рианна и A$AP Rocky (фото: Getty Images)

После влюбленных не раз ловили папарацци в не менее эффектных луках. Рианна, которая обожает одежду не меньше музыки, не упускает случая даже в супермаркет сходить в люксе. Под стать ей, A$AP Rocky одевается исключительно в дизайнерские вещи, дополняя все вычурной обувью и кричащими аксессуарами. Похоже, будущие родители, что называется, нашли друг друга.

Рианна и ее бойфренд часто становятся героями сети благодаря своему нетривиальному уличному стилю. Кто не помнит их свидание на балконе, когда певица была одета в ярко-розовую шубку, а Асап – в кислотно-зеленую меховую шапку? Но другие выходы пары, безусловно, заслуживают не меньше внимания.

"Беременный" образ Рианны также разобрали модные порталы по кусочкам. Как оказалось, Рианна продумала его от и до, сделав просто "золотым". Розовый пуховик Chanel из коллекции 1996 года стоит около 22 тысячи долларов. А подвеска в виде креста Christian Lacroix 1980-х годов – около 5,5 тысячи долларов. К этому великолепию Рианна подобрала еще и золотое колье Vintage by Misty за 11 тысяч долларов и винтажный ремень-цепочку Chanel за 1400 долларов.

Рианна и A$AP Rocky – самая стильная пара шоу-бизнеса: топ-6 эффектных выходов будущих родителейРианна и A$AP Rocky – самая стильная пара шоу-бизнеса: топ-6 эффектных выходов будущих родителейРианна и A$AP Rocky – самая стильная пара шоу-бизнеса: топ-6 эффектных выходов будущих родителей

Рианна и A$AP Rocky обожают стиль и роскошь (фото: Getty Images)

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