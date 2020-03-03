Продолжу колдовать: Елена Кравец восхитила появлением в "волшебном" костюме за 730 долларов

Шоувумен поделилась своим личным весенним ритуалом
Елена Кравец не часто балует поклонников новыми постами в Instagram, поэтому они с удовольствием рассматривают фотоотчеты первой леди Квартал 95 и Женского квартала. Так, шоувумен не ограничивается сценой и уже успела попробовать себя на съемках атмосферного клипа Pianoбой на песню "Перша Леді", где ей пришлось не смеяться на камеру, как она это обычно делает, а плакать и обнажить душу в кадре. Теперь же Елена привычно улыбается в объектив и блистает в светлом брючном костюме от украинского бренда TheCoat, стоимостью 730 долларов.
Шоувумен выбрала ансамбль оттенка шампань, состоящий из удлиненного пиджака на завязке и брюк прямого кроя. Она дополнила образ классическими лаковыми нюдовыми лодочками. Волосы Елена уложила в стильную прическу и отдала предпочтение макияжу в естественных тонах.
"Обряд к приходу весны.
1. Согреть сердце на Лиге смеха.
2.Стоять, растягиваясь в улыбке, и вызывать солнце в волшебном "солнечном" костюме от TheCoat.
3. В карман положить несколько желтых шариков молодой мимозы, понюхать лепесток тюльпана, закрыть глаза и вспомнить себя в детстве: в резиновых сапогах и наконец-то без шапки! Все. Ждать весну. Она в пути. Я узнавала", - убедительно заявила шоувумен.
Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)
Поклонники главной "квартальщицы" пришли в восторг от ее стильного весеннего образа. Им понравилось все – начиня от привечки, и заканичивая выбором наряда.
Скриншот: thecoat.com.ua
Скриншот комментариев
Ранее Елена Кравец поделилась архивным видео с участием старшей дочери Маши.