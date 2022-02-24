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Платья с вырезами, бомберы и чулки: 5 микротрендов Недели моды в Лондоне осень-зима 2022

Новина українською →
Лондон, Четверг 24 февраля 2022 10:23
Платья с вырезами, бомберы и чулки: 5 микротрендов Недели моды в Лондоне осень-зима 2022 Неделя моды в Лондоне осень-зима 2022 (фото: instagram.com/londonfashionweek; коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

London Fashion Week – одна из самых ярких Недель моды, которая каждый раз заряжает стильными идеями.

Мы выделили самые явные микротренды, которые замечены во многих осенне-зимних коллекциях.

Бомберы

Черные крутки, напоминающие бомберы, были представлены почти у всех, но в разных вариациях. David Koma добавили кулиску на талии. А у Raf Simons есть как классический вариант, так и с кейпом или воротом. Supriya Lele показали модель в пудрово-розовом оттенке.

Платья с вырезами, бомберы и чулки: 5 микротрендов Недели моды в Лондоне осень-зима 2022Платья с вырезами, бомберы и чулки: 5 микротрендов Недели моды в Лондоне осень-зима 2022

Платья с вырезами, бомберы и чулки: 5 микротрендов Недели моды в Лондоне осень-зима 2022

Бомбер тренд номер один будущей осенью (фото: instagram.com/londonfashionweek; instagram.com/rafsimons; instagram.com/davidkomalondon)

Платья с вырезами

Кроп-топами с высокими юбками уже никого не удивишь. Потому дизайнеры LFW решили сделать нечто среднее: платья с вырезами на животе показали Simone Rocha, David Koma и Christopher Kane.

Платья с вырезами, бомберы и чулки: 5 микротрендов Недели моды в Лондоне осень-зима 2022Платья с вырезами, бомберы и чулки: 5 микротрендов Недели моды в Лондоне осень-зима 2022Платья с вырезами, бомберы и чулки: 5 микротрендов Недели моды в Лондоне осень-зима 2022

Платья с вырезами, бомберы и чулки: 5 микротрендов Недели моды в Лондоне осень-зима 2022

Вырезы на животе горячий хит Недели моды (фото: instagram.com/londonfashionweek; instagram.com/simonerocha_; instagram.com/supriya_lele; instagram.com/christopherkane)

Платья в бельевом стиле

Соблазнительный тренд, который, похоже, никогда не выйдет из моды. Платья в бельевом стиле разной степени откровенности показали Simone Rocha, David Koma и Supriya Lele.

Платья с вырезами, бомберы и чулки: 5 микротрендов Недели моды в Лондоне осень-зима 2022Платья с вырезами, бомберы и чулки: 5 микротрендов Недели моды в Лондоне осень-зима 2022Платья с вырезами, бомберы и чулки: 5 микротрендов Недели моды в Лондоне осень-зима 2022

Платья в бельевом стиле не выходят из моды (фото: instagram.com/londonfashionweek; instagram.com/simonerocha_; instagram.com/supriya_lele; instagram.com/davidkomalondon)

Ботфорты и чулки

Ботильоны, туфли и даже кроссовки наскучили многим дизайнерам, и они решили показать, какими бесконечно длинными делают ноги ботфорты и чулки. Лучшие примеры у Simone Rocha и David Koma.

Платья с вырезами, бомберы и чулки: 5 микротрендов Недели моды в Лондоне осень-зима 2022

Платья с вырезами, бомберы и чулки: 5 микротрендов Недели моды в Лондоне осень-зима 2022

Чулки модели носят с туфлями и босоножками (фото: instagram.com/londonfashionweek; instagram.com/simonerocha_; instagram.com/davidkomalondon)

Освежающе зеленый

Осенне-зимний сезон будет ярче, если не забывать про весенние оттенки. Зеленый, салатовый и кислотный явно лидируют по сравнению с другими цветами на Неделе моды. Любуемся ими у Halpern, Emilia Wickstead и Raf Simons.

Платья с вырезами, бомберы и чулки: 5 микротрендов Недели моды в Лондоне осень-зима 2022Платья с вырезами, бомберы и чулки: 5 микротрендов Недели моды в Лондоне осень-зима 2022Платья с вырезами, бомберы и чулки: 5 микротрендов Недели моды в Лондоне осень-зима 2022Платья с вырезами, бомберы и чулки: 5 микротрендов Недели моды в Лондоне осень-зима 2022

Зеленый в лидерах будущей осенью (фото: instagram.com/londonfashionweek; instagram.com/rafsimons; instagram.com/emiliawickstead; instagram.com/halpernstudio)

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Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон показала весенний образ от брендов масс-маркета.

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