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В пиджаке на голое тело и колготках: Бейонсе в соблазнительном наряде на GLAAD Media Awards

Lite » Мода 29.03.2019 - 14:03
В пиджаке на голое тело и колготках: Бейонсе в соблазнительном наряде на GLAAD Media Awards
Бейонсе и Джей-Зи на церемонии GLAAD Media Awards (фото: instagram.com/beyonce)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Певица получила премию за вклад в борьбу за равноправие сексуальных меньшинств

Премия GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) Media Awards создана, чтобы поощрить вклад в борьбу за равноправие сексуальных меньшинств – награды вручаются за выдающееся представление ЛГБТ-сообщества (Альянс геев и лесбиянок против диффамации) на телевидении, в СМИ. Отдельно существует категория, отмечающая вклад знаменитостей. Премия проходит ежегодно, начиная с 1990 года в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или Сан-Франциско.

В этом году в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 30-я церемония награждения, которая собрала массу небезразличных к проблемам сексуальных меньшинств селебрити. Так, сюда пришли Дита фон Тиз, Гвинет Пэлтроу, Леа Мишель, Оливия Манн, Джамила Джамил, Эллисон Дженни, Джейми Ли Кертис и многие другие. Не обошлось и без пары и Бейонсе и Джей-Зи, которые к тому же стали обладателями награды от ЛГБТ-сообщества.

Бейонсе

Стильная  Бейонсе на церемонии GLAAD Media Awards (фото: instagram.com/beyonce)

Рэпер и r&b-дива выступили с благодарными пламенными речами. "Мы здесь для того, чтобы пропагандировать любовь к каждому человеку, – сказала певица. – И изменения начинаются с поддержки самых близких вам людей. Поэтому давайте расскажем им, что они любимы. Давайте напомним им, что они прекрасны. Давайте высказываться и защищать их. И родители, давайте любить наших детей в их истинной форме". Таким образом, к слову, она выказала и почтение своему дяде, "самому невероятному гею, которого она когда-либо знала".

Он, по словам певицы, помог в жизни и ей, и ее сестре Соланж Ноулз. "Он жил своей правдой. Он был смелым и не вызывающим сожаления в то время, когда эта страна не была такой восприимчивой. И наблюдать за его борьбой с ВИЧ было одним из самых болезненных переживаний, которые я когда-либо ощущала", – завершила она свою эмоциональный спич.

Бейонсе и Джей-Зи

Бейонсе и Джей-Зи

Бейонсе и Джей-Зи на церемонии GLAAD Media Awards (фото: instagram.com/beyonce)

Джей-Зи также выразил свое признание за награду и вспомнил о матери-лесбиянке, которая получила премию в прошлом году.

Об этом событии они сообщили на официальной странице в Instagram, поделившись с подписчиками несколькими фото. Для церемонии пара выбрала стильные наряды. Рэпер пришел в классическом черно-белом костюме с бабочкой. А Бейонсе предпочла кое-что посмелее. Так, на певице был длинный пиджак, под которым явно просматривалось только голое тело, черные колготки и босоножки с оригинальными прозрачными черными лентами-бантами. Дополнили наряд длинные серьги с камнями, колье и блестящий клатч. Получилось невероятно стильно и сексуально!     

Напомним, ранее Бейонсе в комапнии Jay-Z сверкнула пышной грудью и экстремальным декольте

Также стильные Бейонсе и Джей-Зи оригинально обратились к британцам на фоне портрета Меган Маркл в роли Моны Лизы. 

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