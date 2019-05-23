Для оплаты просто улыбнитесь: новые технологии от Kasta

Коллаж: Kasta

Онлайн-маркетплейс Kasta удивил новым сервисом

Инновации всегда были приоритетом для онлайн-маркетплейса Kasta, лидера по продажам в категории "Одежда и обувь" в Украине. Поэтому и миссия компании постоянно удивлять клиентов, делать шопинг быстрее, удобнее и дешевле выполнима! Внедряя современные технологии и совершенствуя процесс онлайн-покупок, компания делает его максимально комфортным для всех участников. А появление нового продукта KastaID, с помощью которого можно расплачиваться, используя биометрию лица, стало еще одним тому доказательством.

Современный сервис дает возможность легко рассчитаться за товар. При этом ускоряется работа отделения, когда система автоматически определяет личность клиента и работники могут сразу вынести нужный заказ, и сводятся на нет все риски, связанные с неправильным выбором размера и модели. Клиенты онлайн-платформы платят только за те вещи, которые им подошли после примерки в одном из 104 отделений KastaPost по всей стране. А сделать это проще простого, нужно лишь улыбнуться в камеру.

KastaID очень проста в применении. Для начала нужно выполнить несколько действий: зарегистрироваться в мобильном приложении Kasta.ua, внеся туда свои персональные данные, загрузить фотографию, стать участником программы лояльности KastaBlack и подключить любую банковскую платежную карту, с которой автоматически будут сниматься платежи. Ну а потом начинается волшебство, вы наяву становитесь участником магического процесса платежных технологий.

Система использует функцию автоматического распознавания лиц, которая была разработана экспертами Amazon в области компьютерного зрения для ежедневного анализа миллиардов изображений и видео и работает на базе самой современной технологии глубокого обучения Amazon Rekognition.

Это новейшая разработка, по словам генерального директора Kasta Андрея Логвина, еще больше приближает компанию к полной автоматизации платежей с помощью так называемой биоидентификации. И уже в скором будущем клиенту онлайн-платформы не нужно будет иметь при себе платежную карту или же смартфон. Чтобы оплатить товар в отделениях KastaPost достаточно будет только улыбнуться.

Появление KastaID стало первым массовым запуском биометрической оплаты покупок в Украине. Еще совсем недавно такие платежные технологии казались из области фантастики, но уже сегодня они становятся абсолютно реальными. И Kasta, совместно со своими партнерами Visa и Приватбанком, каждый из которых является лидером в своей сфере, делают их доступными для всех украинцев.

Внедряя подобные технологии, интернет-магазин Kasta в очередной раз доказывает, что ничего невозможного нет, если стремишься к цели постоянно радовать и удивлять клиентов, делая онлайн-шоппинг еще более удобным, быстрым и дешевым. К тому же, это еще один шаг на пути в будущее без использования наличных денег во всем мире, что, по мнению экспертов, оказывает влияние на общий рост уровня жизни. Тратите меньше времени на оплату — больше времени уделяете себе и решению более важных проблем.

Так уже сегодня поступают пользователи KastaID. Они просто выбирают товары, примеряют и оплачивают улыбкой, шагая в будущее вместе с Kasta.