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Только ничего не меняй! Эшли Грэм восхитила фанатов пышными формами в откровенных нарядах

Пятница 11 сентября 2020 22:22
Только ничего не меняй! Эшли Грэм восхитила фанатов пышными формами в откровенных нарядах
Эшли Грэм с мужем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Звезда показала архивные фото

Эшли Грэм – пожалуй, самая известная модель plus-size в мире – затосковала по подиуму и бешеному ритму Недель моды. 32-летняя модель собрала массу ярких фото с прошлых показов, где предстала в нарядах разного стиля. Так, на первом снимке она позирует уже беременной в черно-белом образе от Tommy Hilfiger. Далее следуют яркие образы от других известных брендов,

Только ничего не меняй! Эшли Грэм восхитила фанатов пышными формами в откровенных нарядахТолько ничего не меняй! Эшли Грэм восхитила фанатов пышными формами в откровенных нарядах

Модель показала архивные фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Есть здесь и макисмально соблазнительные луки. Эшли демонстрирует облегающее платье леопардовой расцветки от Dolce&Gabbana, длинную красную шубу и ботфорты от Christian Siriano, расшитое блестками невесомое платье от этого же бренда… В завершение подборки Грэм представила вниманию фолловеров образ в зеленом атласном белье.

Только ничего не меняй! Эшли Грэм восхитила фанатов пышными формами в откровенных нарядахТолько ничего не меняй! Эшли Грэм восхитила фанатов пышными формами в откровенных нарядах

Эшли выглядит потрясающе, считает сеть (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нужно ли говорить, что роскошное тело Эшли просто заворожило фанатов. «Только ничего не меняй», «Ты единственная и неповторимая», «Прекрасная и смелая», «Огонь», «Ты просто мечта!», «Богиня подиума», «Ты – мой идол, пожалуйста, не меняйся! Будь одна в своем роде», «Ты просто иконическая королева навсегда», – не могут налюбоваться фанаты.

Только ничего не меняй! Эшли Грэм восхитила фанатов пышными формами в откровенных нарядах

Только ничего не меняй! Эшли Грэм восхитила фанатов пышными формами в откровенных нарядах

Девушку просят не менять ничего (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, в последнее время Эшли стала активно развивать свой канал #ListenUpWithAshleyGraham, куда приглашает для разговора экспертов из различных сфер, а также звездных друзей и коллег. Также молодая мамочка не забывает радовать фолловеров милыми фото с любимым мужем и сыном.

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