Кристина Агилера совершила модный провал на премьере фильма "Мулан" в Голливуде

Кристина Агилера (фото: .instagram.com/xtina)

Это не самый лучший выбор Агилеры

Кристина Агилера — не частая гостья на светских вечеринках. Зато если 39-летняя поп-дива 90-х посещает мероприятия, то ее выход запоминается надолго! Агилера уже давно известна своим ярким, местами эпатажным стилем. 10 марта певица посетила премьеру фильма “Мулан” в театре “Долби” в Голливуде. К слову, премьера в Украине запланирована на 26 марта. Перед десятками камер Кристина предстала в ярком образе с азиатскими мотивами... Однако новый яркий аутфит Агилеры явно испортил ее фигуру!

Для премьеры фильма “Мулан” Кристина выбрала платье от Galia Lahav. Это бренд израильского кутюрье Гали Лахав. Платье состоит из двух частей. Алая юбка в пол дополнительно украшена высоким разрезом, который оголяет ножки исполнительницы. Верхняя часть представляет собой оригинальный “жакет”, украшенный крупным бантом-поясом, а также экстремально глубоким декольте. На ножках — высокие лаковые ботинки-чулки от Gina Shoes на платформе и крупном каблуке.

Кристина Агилера (фото: .instagram.com/xtina)

Макияж исполнительницы сделан с акцентом на красные губы — в тон платью. А также выразительные жирные стрелки на глазах. Волосы Агилера собрала в тугой пучок на затылке, слегка подкрашенный розовым цветов. Из аксессуаров — моносерьга, которая чем-то напоминает меч.

Скриншоты поста: instagram.com/galialahav

В целом, весь образ был пронизан азиатской эстетикой. Дело в том, что для полнометражного фильма “Мулан” Агилера перезаписала хит Reflection, а также исполнила новую песню Loyal Brave True, которая также прозвучит в адаптированном “Мулане”. Более того, сам мультфильм “Мулан” для Кристины является судьбоносным. Именно с него началась ее стремительная музыкальная карьера певицы в 1998 году. Тогда Агилера записала для студии Disney песню Reflection, ставшую главным саундтреком к мультфильму. Популярность мультфильма и песни стала такой взрывной, что Агилера буквально на следующий день после премьеры проснулась звездой.

“Настроение — Мулан. Служу для вас, мои воины”, — подписала фото Агилера на своей страничке.

И все же следует подчеркнуть, что данный образ явно не льстил достаточно пышной фигуре певицы. Оттенки розового и красного всегда полнят фигуру, о чем важно помнить. И что на своем примере продемонстрировала певица. Кроме того, декоративный бант-пояс также визуально добавил ей парочку лишних килограммов.