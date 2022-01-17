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Кейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годами

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Понедельник 17 января 2022 20:20
Кейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годами Кейт Мосс в молодости и сегодня (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Кейт Мосс – икона стиля 90-х, самая яркая представительница эпохи героинового шика и популярная до сих пор модель – в прошлые выходные отметила 48-летие. В одном из недавних интервью звезда призналась, что уже давно поменяла свой образ жизни и окружение. Кейт полюбила вставать на рассвете, ложиться в 9 вечера, регулярно практикует йогу и увлекается детоксом.

Кажется, времена бурной молодости, которые сформировали ее личность в мире моды, она даже не вспоминает. Тем не менее, поклонники полюбили ее именно такой – нестандартной для фешн-индустрии, но необычайно притягательной и главное – "своей".

Кейт Мосс никогда не была похожа на классическую модель – рост в 170 см, худощавое телосложение и довольно блеклая внешность резко контрастировали с роскошными красавицами эпохи супермоделей: Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер, Линдой Евангелистой и другими богинями подиума того периода.

Но она отлично вписалась в новое веяние фешн-индустрии, которое уже захлестывало мир, став олицетворением и главной иконой андрогинности. К тому же хрупкую красавицу обожала камера, и лучшие фотографы выстроились в очередь к ее агенту.

Популярности девушке добавили громкие романы – в 90-х она крутила любовь с Джонни Деппом и даже Кортни Лав, а также не менее громкие скандалы. Но, кажется, общество готово было простить ей все: дерзкие выходки и вечеринки с наркотиками постепенно забылись и остались позади. А Мосс продолжила свой путь в индустрии, причем не только как модель: звезда основала свое агентство и стала дизайнером.

Сегодня Кейт Мосс по-прежнему снимается для ряда крупных брендов, включая Dior, Chanel, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Versace и Skims и даже иногда выходит на подиум. Причем в прошлом году – в компании своей дочери Лилы, которая также стала моделью.

Предлагаем окунуться во времена юности звезды подиумов, а также полюбоваться современными фото Кейт.

Кейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годами

Кейт Мосс в начале пути и на пике карьеры (фото: Getty Images)

Кейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годамиКейт Мосс на архивных фото и сегодня: как менялась икона героинового шика с годами

Кейт Мосс сегодня (фото: instagram.com/katemossagency)

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