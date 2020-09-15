Горячая мамочка: Ева Лонгория покорила стройной фигурой в женственном платье

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда показала новое фото с сыном

Ева Лонгория показала новое фото, которое заставило поклонников умилиться и восхититься одновременно. Звезда предстала в ярко-желтом платье на тонких бретельках с оборками, которое выгодно подчеркнуло ее безупречные формы и шоколадный загар. Дополнили женственный образ длинные белые серьги, а также также простые вьетнамки. Волосы Ева гладко зачесала, а макияж сделала нейтральным. Выглядела 45-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» невероятно привлекательно и женственно. К слову, этот наряд популярная в сети мамочка уже постила. Но тогда она сидела в кресле, и у поклонников не было возможности как следует рассмотреть Лонгорию.

Новый лук Евы Лонгории (фото: instagram.com/evalongoria)

Но больше всего поклонников умилил тот факт, что хрупкая Лонгория держит одной рукой своего сына Санти, который заметно подрос. Актриса, которая регулярно посещает зал, восхитила фанатов своей силой и красотой одновременно. К тому же мама и ребенок выглядят невероятно похожими.

Ева и Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

«Ева, ты невероятная», «Вау, какая красивая», «Ты богиня», «Этот образ просто огонь», «О боже!», «Леди подсолнух», «Это платье тебе так к лицу», «Так притягательна», «Прекрасна, как никогда», «Прекрасная семья», «Он выглядит точно, как его мама», «Милашки», «Солнечная мама и ребенок индиго», «Восхитительна…», – такие комментарии буквально обрушились на знаменитость.

Также ранее актриса показала фото абсолютно без макияжа, и своим цветущим внешним видом только порадовала фанатов.