Безупречна с головы до ног: Эшли Грэм в стильном образе покорила роскошным телом

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли Грэм вновь показала образ, который идеально подойдет для холодов и станет незаменимым в гардеробе любой модницы. 33-летняя американская модель надела облегающий черный гольф и узкие черные брюки, которые дополнила лакированными ботильонами на тонком невысоком каблуке. Изюминка зимнего лука – объемная шуба бледно-желтого оттенка из искусственного меха.

Новый образ модели (фото: instagram.com/ashleygraham)

Дополнили аутфит макияж в натуральной коричнево-персиковой гамме. К слову, Эшли – большая любительница макияжа, которая и без профессиональной помощи делает трендовый мейк-ап с помощью любимой косметики и всех учит. Волосы звезда распустила, уложив их с помощью фена и брашинга.

Грэм сделала целую серию кадров посреди улицы, продемонстрировав свое модельное мастерство и роскошное тело. Правда, в подписи она признала, что за более 20 лет карьеры порой так и не знает, куда девать руки. Девушка, которая славится также и чувством юмора, даже добавила мем на эту тему.

Ранее мы писали, что Эшли Грэм показала поклонникам редкие фото с любимым мужем.