7 цветов, которые помогут выглядеть моложе

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Anti-age оттенки — это реальность, которая мгновенно работает на на омоложение и свежесть лица

Чтобы выглядеть свежее и моложе на несколько лет можно применить всего одну хитрость при подборе цветов одежды — выбрать тот оттенок, который "подсветит" кожу лица и ему подарит юную свежесть. Вовсе необязательно заморачиваться с определением цветотипа и контрастности внешности, потому как есть семь универсальных цвета, которые идут практически всем.

Кстати, белый вопреки распространенному убеждению в его чудодейственных свойствах дарить юность и свежесть, к ним не относиться. Его коварство заключается в том, что он может подчеркнуть пигментные пятна на лице, круги под глазами и неидеально белые зубы, так что белый цвет в одежде лучше применять дозированно.

Лавандовый

Пожалуй самый "благодарный" в использовании в качестве anti-age средства оттенок. Цвет юности и весны, в зависимости от насыщенности и теплоты подтона прекрасно пойдет и блондинкам, и брюнеткам, и рыжим. Только не стоит путать его с фиолетовым, который напротив, подчеркнёт морщины и цветовые неровности лица. Ориентиром могут послужить пастельные, слегка "размытые" оттенки цветов лаванды.

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Беж

В моду его ввела легендарная Коко Шанель и она точно знала что делает все правильно. Беж стал базовым цветом, который способен освежить любой образ, при этом не упрощая его. Выбирайте беж с песочным и персиковым подтоном, если вы блондинка, или с легкой розовинкой, если оттенок волос рыжий и темнее.

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Пудровый

Конечно речь пойдет не о детском розовый, а солидном пудровом. Как пудра в косметике призвана скрыть недостатки и выровнять цвет лица, так и пудровый оттенок в одежде отлично справляется с этой функцией. А еще это очень романтичный летний цвет.

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Хаки

Одновременно элегантный и повседневный цвет, который мгновенно освежит лицо. А еще этот цвет прекрасно сочетается с актуальными цепочками и чокерами в золотистом оттенке и ракушками, перламутровая поверхность которых смягчает черты лица.

Фото: unsplash.com

Коралловый

Этот благородный цвет нынче на пике популярности. С искристыми золотыми нотками поможет создать чувственный и притягательный образ.

Фото: unsplash.com

Изумрудный

Самый яркий цвет в нашем списке - облагораживает внешность и обладает умиротворяющим действием. В случае с изумрудным важно подобрать насыщенность в соответствии с внешностью и количество используемого цвета (к примеру использовать принт в изумрудных оттенках).

Фото: unsplash.com

Цвет зеленого яблока

Яркий, но не кричащий оттенок подчеркнет харизматичность и уверенность в себе, и сработает как молодильное яблочко, мгновенно улучшит внешний вид и настроение.

Фото: unsplash.com

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