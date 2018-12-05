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5 декабря интернет-магазин Kasta открывает сотое отделение всеукраинской сети центров обслуживания клиентов KastaPost

Lite » Стиль и мода 05.12.2018 - 13:56
5 декабря интернет-магазин Kasta открывает сотое отделение всеукраинской сети центров обслуживания клиентов KastaPost
Фото: kasta.ua

На сайте компании стартовала распродажа, которая продлится до 6 декабря

KastaPost отныне это не только пункты обслуживания клиентов компании Kasta. Компания выходит на новый уровень сервиса, запуская собственного оператора доставки отправлений, услугами которого может воспользоваться любой из игроков ecommerce-рынка.

4 декабря, в честь открытия нового отделения, стартовала распродажа на сайте, которая продлится до 6 декабря включительно. В течение этого периода для всех товаров, приобретенных на Kasta, будет действовать акционная бесплатная доставка. Касается она абсолютно всей сети KastaPost.

История KastaPost началась в 2016 году, с первого отделения самовывоза на Харьковском шоссе, где клиенты имели возможность быстро и без ожиданий получать товары, приобретенные на сайте Kasta. Только в течение последнего года сеть отделений выросла с 59 локаций до 99 в 41 городе по всей Украине. Лидерами по количеству представительств сейчас является Киев - 28 точек, Одесса - 9 точек и Днепр - там открыто 6 пунктов обслуживания клиентов. В самой же компании KastaPost работает более 280 сотрудников, 215 из них - это именно персонал отделений.

Сегодня сеть отделений обслуживает более 60% всех поставок Kasta. При этом выдача одного заказа во время пиковых нагрузок занимает около 2 минут.

В чем же заключается особое удобство KastaPost:

Комфорт. В каждом отделении есть примерочные, так что вы можете сразу проверить подходит ли вам приобретенная одежда или обувь.

Если вы вдруг решите вернуть товар - то можете это сделать в отделении. Деньги за покупку будут перечислены на банковскую карточку почти мгновенно – в течении 4 минут.

Выгода. Если у вас есть карта Black, то доставка по всей сети отделений KastaPost для вас бесплатная в течение года. Также бесплатными в рамках Kasta Black будут и услуги курьера, который может доставить ваш заказ по указанному адресу.

Сеть. Компания Kasta активно развивает свое присутствие в стране и увеличивает количество отделений. Уже 5 декабря в Киеве открывается 100-й пункт обслуживания клиентов.

Новое отделение KastaPost, которое станет сотым в сети, открывается 5-го декабря в Киеве - на втором этаже торгового центра "Точка" на улице Довженко, 1в.

Торжественное празднование начнется в 14:00 и гостей нового отделения ожидает множество приятных розыгрышей, конкурсов и подарков. В частности будут разыграны годовые подписки на Kasta Black, промокод и сертификаты на будущие покупки.

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