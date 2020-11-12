Топ-5 опасных пищевых привычек, которые могут стоить здоровья

Нутрициолог перечислила пищиеые привычки, несущие опасность для жизни
Пищевые привычки отражаются не только на качестве жизни, но и ее продлжительности. Некотрые из них могут пагубно влиять на здоровье и повлечь за собой серьезныее проблеммы в организме. Нутрициолог Надежда Пахирко рассказала в Instagram назвала топ-5 привычек, от котрых следует избавиться.
Ученые разных стран изучали пищевое поведение группы людей целых 27 лет, чтобы выяснить, как питание сокращает нашу жизнь. В результате этих исследований, был выведен список из 15 опасных пищевых привычек, которые приводят к ранней смерти.
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Вот топ-5 самых опасных привычек:
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1.Избыток соли. Соль усиливает вкус продуктов даже самого низкого качества. В итоге мы покупаем "вкусный" и недорогой продукт, который, к сожалению, не несет никакой пользы здоровью. Мы все больше зависим от соусов, соленостей, чипсов, колбасы и пр продуктов, содержащих избыточное количество соли. ВОЗ рекомендует не превышать норму соли выше 5 гр в сутки.
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2.Недостаток цельнозерновых продуктов. Цельные злаки в рационе - это гарантия здорового пищеварения. Питательные вещества усваиваются, продукты распада выводятся из организма.
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Норма пищевых волокон на взрослого человека 25-30 гр в сутки. Это примерно 2 кг моркови или 2 кг апельсинов. В современном рационе обычного человека в среднем около 15 г пищевых волокон. А все потому, что в основу рациона не входят цельнозерновые продукты, как должно быть.
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3.Недостаток фруктов
4.Недостаток врщей
Овощи и фрукты важны для жизни, так как являются источником клетчатки, магния, калия, антиоксидантов и фенолов.
Свежие фрукты и овощи определяют многообразие полезных бактерий в пищеварительном тракте, которые влияют на наше здоровье. Они способны снизить риски преждевременной смерти.
Оптимальная ежедневная порция 300 г фруктов и 400 г овощей.
5.Недостаток орехов и семечек. Орехи являются неотъемлемой частью сбалансированного питания:
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