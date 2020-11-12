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Топ-5 опасных пищевых привычек, которые могут стоить здоровья

Четверг 12 ноября 2020 13:42
Топ-5 опасных пищевых привычек, которые могут стоить здоровья
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Нутрициолог перечислила пищиеые привычки, несущие опасность для жизни

Пищевые привычки отражаются не только на качестве жизни, но и ее продлжительности. Некотрые из них могут пагубно влиять на здоровье и повлечь за собой серьезныее проблеммы в организме. Нутрициолог Надежда Пахирко рассказала в Instagram назвала топ-5 привычек, от котрых следует избавиться.

Ученые разных стран изучали пищевое поведение группы людей целых 27 лет, чтобы выяснить, как питание сокращает нашу жизнь. В результате этих исследований, был выведен список из 15 опасных пищевых привычек, которые приводят к ранней смерти.

Вот топ-5 самых опасных привычек:

1.Избыток соли. Соль усиливает вкус продуктов даже самого низкого качества. В итоге мы покупаем "вкусный" и недорогой продукт, который, к сожалению, не несет никакой пользы здоровью. Мы все больше зависим от соусов, соленостей, чипсов, колбасы и пр продуктов, содержащих избыточное количество соли. ВОЗ рекомендует не превышать норму соли выше 5 гр в сутки.

2.Недостаток цельнозерновых продуктов. Цельные злаки в рационе - это гарантия здорового пищеварения. Питательные вещества усваиваются, продукты распада выводятся из организма.

Норма пищевых волокон на взрослого человека 25-30 гр в сутки. Это примерно 2 кг моркови или 2 кг апельсинов. В современном рационе обычного человека в среднем около 15 г пищевых волокон. А все потому, что в основу рациона не входят цельнозерновые продукты, как должно быть.

3.Недостаток фруктов

4.Недостаток врщей

Овощи и фрукты важны для жизни, так как являются источником клетчатки, магния, калия, антиоксидантов и фенолов.

Свежие фрукты и овощи определяют многообразие полезных бактерий в пищеварительном тракте, которые влияют на наше здоровье. Они способны снизить риски преждевременной смерти.

Оптимальная ежедневная порция 300 г фруктов и 400 г овощей.

5.Недостаток орехов и семечек. Орехи являются неотъемлемой частью сбалансированного питания:

  • Витамины, минералы
  • 60-70% растительных жиров, которые отличаются от животных жиров почти полным отсутствием холестерина. Следовательно, они не нанесут вреда сердечно-сосудистой системе. Благодаря орешкам, человек получает омега-3, омега-6, омега-9.
  • Эти жиры не наносят вред здоровью, укрепляют иммунитет.Орехи являются неотъемлемой частью сбалансированного питания.
  • Витамины, минералы
  • Полным отсутствием холестерина. Следовательно, они не нанесут вреда сердечно-сосудистой системе. Благодаря орешкам, человек получает омега-3, омега-6, омега-9.60-70% растительных жиров, которые отличаются от животных жиров почти
  • Эти жиры не наносят вред здоровью, укрепляют иммунитет.

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова перечислила самые популярные диеты с кратким описанием каждой из них.

К слову, диетолог Наталья Самойленко рассказала, как не набрать лишнего в преиод стресса.

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