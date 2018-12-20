Гороскоп на 21 декабря: что пророчат звезды разным знакам Зодиака

Иллюстративное фото (pixabay)

Отличный день, чтобы провести время с близкими

21 декабря обещает пройти спокойно и гладко, конфликтов и ссор в этот день не предвидится. Хотя некоторые, все-таки, столкнутся с недопониманием в силу их упрямого характера.

Сегодня благоприятное время, чтобы провести его с родителями или друзьями. В этот день звезды советуют разобраться со своими чувствами и ощущениями. Познать себя и понять, чего Вы желаете от жизни.

ОВЕН

В этот день Овнам с инициативы друзей удастся осуществить некоторые свои давние пожелания. Возможно, случится событие, которое надолго останется в памяти. Подходящее время для задуманных покупок и приобретений.

ТЕЛЕЦ

Звезды пророчат Тельцам не самый спокойный день: если не будете себя сдерживать, то поссоритесь со многими людьми из-за когда-то зародившихся конфликтов. Выяснения отношений и взаимные обиды могут полностью исключить сложившиеся отношения.

БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп на 21 декабря для Близнецов говорит, что этот день идеально подойдет для размышлений о переходе к новому виду деятельности. Например, можно найти новую работу или заняться восстановлением и укреплением старых связей.

РАК

21 декабря ракам не стоит загружать себя физической работой, важно делать все максимально сосредоточено. Личное обаяние и упорство помогут достичь высоких результатов. Употребляйте больше здоровых продуктов.

ЛЕВ

Астрологический прогноз для Львов на 21 декабря говорит, что в этот день вам удастся подписать выгодный договор. В личной жизни ожидают новые эмоции и ощущения, с которыми ранее вы не были знакомы.

Иллюстративное фото: pixabay.com

ДЕВА

Девам сегодня стоит больше времени проводить на свежем воздухе. В жизни многих представителей знака начнется период связанный с духовным ростом. Девы смогут наконец-то определиться с приоритетами и научатся правильно направлять свою энергию.

ВЕСЫ

Гороскоп для Весов на 21 декабрь говорит, что в этот день стоит больше внимания уделить своему здоровью. Не рекомендуется злоупотреблять алкоголем и вредной пищей. Чаще говорите любимым и родным о своих чувствах.

СКОРПИОН

Луна на 21 декабря для Скорпионов говорит, что в этот день некоторым представителям знака придется столкнуться с финансовыми трудностями и домашними хлопотами. Близкому человеку может понадобиться ваша моральная поддержка.

СТРЕЛЕЦ

Зодиак говорит Стрельцам, что 21 декабря звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых есть точная уверенность. Не стоит экспериментировать ни в работе, ни других жизненных сферах. Будьте на позитиве и удача вам улыбнется.

КОЗЕРОГ

Гороскоп для Козерогов говорит, что в этот день вы будете чувствовать себя бодро на протяжении всего дня. Это очень хороший день для новогодних приготовлений. Не жалейте деньги на качественные продукты.

ВОДОЛЕЙ

У водолеев в этот день могут возникнуть сложности в отношениях с близкими людьми. Недопонимания могут привести к противоречиям, которые закончатся не в вашу пользу. Постарайтесь быть сговорчивыми, поскольку сегодня может состояться полезное знакомство.

РЫБЫ

Астропрогноз на 21 декабря для Рыб говорит, что в этот день стоит избегать споров и разногласий. Со многими друзьями, которые, как вы думали, давно потеряны, будет налажена связь. В этот день рыбам не помешает вера в себя.

Ранее известный астролог Влад Росс рассказал, какие заболевания могут подорвать здоровье звезды советской и российской эстрады Алле Пугачевой.

Напоминаем, пришло время для романтики и свиданий.