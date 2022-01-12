Здоровье костей или угроза жизни: диетолог рассказала всю правду о шоколадном молоке

Да что там говорить, многие взрослые до сих пор любят побаловать себя стаканчиком шоколадного молока, уверяя себя, что это даже полезно!

Многим запомнился этот напиток еще из детства, шоколадным молоком часто заливали хлопья и считали эту еду полезным завтраком. Или просто пили такое молоко, заедая печеньем.

Диетолог рассказала о питательных веществах шоколадного молока. Способствует ли оно для здоровью костей или, может, является чуть ли не отравой для организма, разъяснил health.com/nutrition.

Но есть ли в нем на самом деле в нем хоть какая-то польза для здоровья?

Питательная ценность

Шоколадное молоко содержит в своем составе калории, жиры и углеводы, белок и добавленный сахар. Также одна порция, в среднем, может похвастаться 20 % дневной нормы кальция, 30 % рибофлавина витамина B, 10 % калия и 15 % витаминов A и D.

Но! Хотя шоколадное молоко и обеспечивает некоторые ключевые питательные вещества, оно также обеспечивает треть рекомендуемого максимального суточного потребления добавленного сахара для женщин (по рекомендациям Американской кардиологической ассоциации).

Как влияет молоко на здоровье (фото: pexels.com)

Шоколадное молоко и последствия для здоровья

Когда дело доходит до исследований влияния шоколадного молока на здоровье взрослого человека, тут исследований не хватает. Тогда ученые смотрят, как влияет на здоровье человека основной его ингредиент – молоко.

Исследование, проведенное в 2018 году в Британском медицинском журнале (BMJ), не обнаружило доказательств защитного эффекта между постоянным потреблением кальция, полученного из молочных продуктов, и риском переломов.

полученного из молочных продуктов, Более раннее исследование из того же журнала показало, что более высокое потребление молока среди взрослых не связано с более низким риском переломов, зато может быть связано с более высоким уровнем смертности.

Напротив, анализ восьми предыдущих исследований, опубликованных в журнале Advances in Nutrition в 2019 году, пришел к выводу , что потребление молочных продуктов не было связано с риском смертности (правда, исследование спонсировалось Межпрофессиональной молочной организацией Испании).

(правда, исследование спонсировалось Межпрофессиональной молочной организацией Испании). А анализ 2021 года в журнале "Питание и обмен веществ", в котором было рассмотрено 41 исследование, показал, что, хотя потребление молока было связано как с пользой для здоровья, так и с риском, данные были скорее положительными, чем отрицательными.

Но вот что важно иметь в виду: результаты этих исследований в значительной степени отражают последствия регулярного (и часто чрезмерного) потребления молока.

Многие же люди пьют шоколадное молоко редко. Другими словами, употребление стакана шоколадного молока раз в неделю не окажет такого же влияния на здоровье костей и риск смертности, как употребление от одного до трех стаканов молока в день.

Если пить редко, то особого влияния молоко не окажет (фото: pexels.com)

Шоколадное молоко и восстановление после тренировок

Многие люди думают о шоколадном молоке как о сладком лакомстве, но его также давно рекламируют как восстанавливающий напиток после тренировок в спортзале.

Так ли это? Сертифицированный спортивный диетолог в качестве ответа привела исследования из Международного журнала спортивного питания и метаболизма при физических нагрузках.

В этом исследовании в течение трех отдельных дней исследователи попросили девять велосипедистов-мужчин, тренирующихся на выносливость, выполнить интервальные тренировки, сделать четырехчасовой отдых, а затем возобновить езду на велосипеде до изнеможения.

После первой тренировки и через два часа велосипедисты выпили один из трех напитков: шоколадное молоко; низкоуглеводная замена жидкости электролитами; или напиток с высоким содержанием углеводов с таким же количеством углеводов, как шоколадное молоко.

Спортсменам, которые пили шоколадное молоко, требовалось больше времени, чтобы достичь истощения, что привело исследователей к выводу, что напиток является эффективным средством восстановления между двумя утомительными тренировками.

По сути, преимущество шоколадного молока заключается в том, что его состав естественным образом соответствует содержанию жидкости, макро- и микроэлементов, необходимых для восстановления после физических нагрузок.

Коровье молоко также является хорошим источником лейцина, аминокислоты, необходимой для запуска синтеза мышечного белка. А шоколадное молоко относительно доступно.

Тем не менее, это не единственный выбор, а также вообще не вариант для некоторых людей, включая людей с аллергией или чувствительностью к молоку, людей с непереносимостью лактозы и веганов.

Если шоколадное молоко на основе молочных продуктов по какой-то причине вам не подходит или вы просто решили не пить его, существует множество других альтернатив. Одним из них является шоколадное растительное молоко, которое тоже обладает высокой питательной ценностью.

Веганам и вегетарианцам стоит выбирать напитки на растительном молоке (фото: pexels.com)

Вывод: полезно или вредно пить шоколадное молоко

Если вы время от времени употребляете шоколадное молоко в качестве лакомства, оно может обеспечить организм большим количеством питательных веществ, чем другие сладости.

А после тяжелой тренировки шоколадное молоко может обеспечить организм жидкостью и питательными веществами, необходимыми для восстановления.

Однако это не вариант для всех, включая людей с непереносимостью лактозы или аллергией на молоко. Это также не единственный источник питательных веществ для восстановления.

И еще вот что: любая пища, которую вы употребляете редко, с меньшей вероятностью повлияет на ваш пищевой статус и здоровье по сравнению с вашим обычным режимом питания.

Если шоколадное молоко является вашим фаворитом, без которого вы не можете жить, лучше пересмотрите свое отношение к напитку и наслаждайтесь им время от времени. И если вы не можете или не хотите потреблять молочные продукты, ищите альтернативы на растительной основе, которые предлагают аналогичный кремовый состав и удовлетворяют тягу к сладкому и шоколаду.