Как убрать отеки: пять действенных рекомендаций от специалиста по питанию

С отеками легко справиться (фото: unsplash.com)

Просто следуйте этим советам

Казалось бы, лето – пора легкости. Но именно в этом сезоне многих беспокоит ощущение тяжести в руках и ногах, «одутловатость» на лице и прочие неприятные симптомы. Как с ними бороться, рассказывает специалист по питанию, аюрведе, сертифицированный нутрициолог Надя Андреева.

По ее мнению, чаще всего к дисбалансу в организме приводит меню с большим содержанием животных белков, соли и простых углеводов. Но есть у отеков и масса других возможных причин. ⠀

Главное – наладить питание (фото: pexels.com)

Недостаток движения. Отеки чаще проявляются, когда мы сидим, стоим, особенно когда долго находимся в одном положении.

Заболевания сердца, легких, печени, почек. В этом случае отеки – это симптом, на который стоит обратить внимание, чтобы можно было вовремя сдать дополнительные анализы и обратиться за консультацией к врачу.

Нарушенный баланс минералов и витаминов. Задержка воды, которая происходит в руках, голенях, области стоп, происходит из-за неправильного баланса натрия-калия, гормональных изменений, недостатка некоторых витаминов и минералов (в т.ч. магния и В6).

Воспалительные процессы. Может также происходить из-за воспалительных процессов, к которым могут привести аллергия, травма, какой-то удар. Это может быть также реакция на лекарства, влияющие на водно-солевой баланс или давление. Обязательно посмотрите на побочные действия вашего лекарства.

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Сосуды и вены. Также отеки могут говорить о проблемах сердечно-сосудистой системы, которые могут привести к отекам в ногах, особенно у женщин после пятидесяти.

Запасаемся витаминами и микроэлементами (фото: instagram.com/happynadyaz)

А теперь перейдем к простым рекомендациям по профилактике отеков от Нади:

Пейте воду. Возможно, это кажется нелогичным. Или вы слышали, что чем больше мы пьем, тем больше будет задерживаться вода, но это неправда. Чаще всего, когда вы пьете больше, тем лучше организм поддерживает водно-солевой баланс.

Сократите количество переработанных продуктов. Сюда входят копчености, колбасы, консервы, чипсы, соевый соус, оливки, бекон. Также сведите к минимуму тяжелую еду: быстрые углеводы (сахар, мучное), мясо и молочные продукты.

Пополните рацион. Введите в него такие продукты и напитки:

Бобовые и зерновые: гречка, чечевица, ячмень, перловка. Чай из кумина, кардамона и фенхеля, каркаде, настой клюквы, кокосовая вода, 2-3 ч.л. сока алоэ со стаканом воды (по утрам). Овощи и зелень: петрушка, зелень свеклы, листья и корень сельдерея, кинза, базилик. Специи: имбирь, черный перец. Продукты с горьким и вяжущим вкусом.

Не забывайте про активность. Образ жизни также грает ключевую роль. Устраивайте контрастный душ – он разгоняет кровь. Если занимаетесь йогой, включите в практику перевернутые асаны. Если нет, просто полежите, чтобы туловище было ниже ног. Можно использовать легкий массаж в сторону сердца. Если по ногам, то вверх. Если по рукам, то в сторону плеча. Делайте очень мягкие, поверхностные движения, которые будут воздействовать не на мышцы, а именно на лимфатическиую систему.

Добавьте микроэлемнты. Важно увеличить продукты с магнием: орехи, некоторые крупы, темный шоколад, большое количество зелени. А также витамин B6. Он есть в бананах, картофеле, грецких орехах, мясе.

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Автор: Lite