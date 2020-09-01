Топ-3 полезные привычки для хорошего пищеварения

Эксперт рассказала, как улучшить свой метаболизм и самочувствие
Малоподвижный образ жизни и неправильное питание зачастую негативно сказываются на пищеварительной системе. Изменить ситуацию в лучшую сторону можно с помощью полезных привычек и питания. Диетолог Анна Елькина дала советы, как помочь своему организму и наладить пищеварение.
Топ-3 привычки:
1. Выбирайте в свой рацион максимально простую, односоставную пищу.
Просто овощи, зелень, крупы (не хлопья и смеси для завтрака), масла (без ароматизаторов и специй и, конечно, недезодорированные и нерафинированные).
Выбирайте птицу, рыбу, яйца, а не ветчину, паштеты и рулеты. Чем проще продукт, тем он безопаснее и полезнее!
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Иллюстративное фото (pexels.com)
2. Необходимо тщательно пережевывать пищу (минимум 30 раз!).
Пищеварение начинается в ротовой полости, оттого насколько вы хорошо жуете будет зависеть, насколько хорошо пища усвоится и как быстро выйдет из организма.
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Например, если вы недостаточно пережевали курицу, то соляная кислота не может полностью обработать кусок, и он «падает» камнем в кишечник. Далее в кишечнике бактерии (предназначенные не для белка), начинают поедать этот непереваренный кусок и раздуваться. После этого и начинаются наши «любимые» недомогания: вздутие, дискомфорт после еды, отрыжка, урчание и т.д.
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3. Пейте ДОСТАТОЧНО воды.
Все реакции в организме происходят с помощью воды. Важно не забывать, что пища должна не только системно в нас заходить, но и вовремя покидать. А если в вашем организме сухость, то ничего не может нормально по нему «передвигаться», и в итоге мы страдаем от запоров.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Мы с детства слышим эти правила, особенно про воду и жевание. Но кто из вас им следует?
Напомним, что ранее диетолог Лора Филиппова рассказала об употреблении углеводов в период похудения. Она перечислила "полезные" углеводы, котрые следует включить в меню.