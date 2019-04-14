Как "почистить" свой рацион от лишних калорий: простые советы

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Если вы хотите похудеть, вам необходимо создать калорийный дефицит

Все мы знаем, что для похудения нужно употреблять меньше калорий, чем мы расходуем. Таким образом создается калорийный дефицит, который и является обязательным условием на пути к стройности. Лучше потратить время и составить сбалансированный рацион для похудения, но если времени на это сейчас нет, то пока можно пойти простым путем. Эффективные советы о том, как можно убрать лишние калории из своего рациона, были опубликованы в Instagram-канале "Все о здоровом питании".

Меняя некоторые продукты в своем рационе на менее калорийные аналоги, вы можете незаметно для себя создать приличный калорийный дефицит, который запустит процесс похудения.

Не представляете свою жизнь без кофе? Вместо латте выберите черный кофе. В 1 стакане латте с сиропом от 120 до 220 калорий, а в чашке черного кофе - всего от 2 до 20.

Завтракаете овсянкой? Отлично. Теперь попробуйте готовить ее на воде вместо молока. В 1 стакане молока от 90 до 150 калорий, в зависимости от жирности.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Любите картофельное пюре? Попробуйте его более полезный аналог - пюре из цветной капусты. Да-да, звучит экзотично, но на вкус - просто великолепно. Это позволит вам срезать еще по 53 калории на каждые 100 грамм пюре.

Используйте вместо сметаны йогурт. В 100 граммах йогурта 66 калорий, а в 100 граммах сметаны средней жирности - все 206. Существует масса вкусных заправок на основе йогурта, так что замена будет безболезненной.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Избавьтесь от майонеза и полюбите горчицу. 30 калорий вместо 90 в 1 столовой ложке. Тем более горчицы много не съешь. Горчица прекрасно подойдет для полезных сэндвичей, салатов и соусов.

Всем любителям мороженого посвящается. Готовьте банановое мороженое самостоятельно. Для этого заморозьте нарезанный банан, а потом измельчите его блендером. При необходимости добавьте ложку воды или молока, чтобы лучше перемалывалось. Получается ооочень вкусно. Такая замена избавит вас от 130 лишних калорий.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

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