Ослабляют иммунитет и нарушают обмен веществ: 7 пищевых привычек, которые вредят здоровью

Главные привычки, которые вредят здоровью (фото: pixabay)

Пересматриваем свои привычки

Пищевые привычки формируются не один год, а потому постепенно становятся частью жизни и восприниматься нами как нечто само собой разумеющееся. Но порой они не так безобидны. Валентина Ивушкина – специалист по питанию и очищению организма – в своем блоге рассказала о том, какие из них могут ухудшать работу пищеварения, способствовать набору веса, нарушению обмена веществ и ослаблению иммунитета.

Завтрак должен быть теплым (фото: (фото: pixabay)

1. На завтрак есть сырую или холодную пищу: бутерброды, йогурты, фрукты, творожки, смузи, салаты. Желудок подобен мотору: утром ему нужно топливо – теплая мягкая приготовленная пища, которая легко переваривается. А сырая холодная пища замедляет метаболизм; отсюда – отсутствие энергии в течение дня и проблемы с пищеварением.

2. Перекусывать «мусорной» едой: конфетами, печеньями, вафлями, шоколадом, зефиром и т.д. Сладости не запрещены, они нужны в рационе, но они должны быть полезными – изготовленными из натуральных продуктов, недолгого хранения (до 5 дней) и без консервантов.

3. Есть дрожжевой хлеб. Хлебопекарные дрожжи содержат огромное количество вредных химических элементов и тяжелых металлов, а потому способствуют дефициту витаминов, а также закислению организма и нарушению микрофлоры кишечника. Отсюда – брожение, газы, вздутие.

4. Употреблять консервированную пищу, соленья, маринады. Любая консервированная пища замедляет обмен веществ, ухудшает работу органов ЖКТ и в итоге способствует набору веса. К тому же в ней много соли, что ведет к задержке жидкости, отекам, нарушению в работе почек.

5. Есть кисломолочное после 19 часов. Любая кисломолочная пища – продукт брожения. Поскольку вечером метаболизм максимально низкий, продукты брожения усваиваются медленно, образуя токсины, увеличивая застойные процессы, снижая иммунитет.

6. Пить соки вместо того, чтобы есть фрукты. В соке очень большая концентрация сахара, а это нагрузка на поджелудочную и риск развития диабета. Плюс в соке гораздо меньше клетчатки, чем во фруктах, а значит, и пользы гораздо меньше.

7. Есть много орехов. Это один из самых питательных и полезных продуктов. Однако помните: орехи очень калорийные, они медленно и тяжело усваиваются. Если у вас есть проблемы с пищеварением, ими лучше не злоупотреблять – одной горстки 2-3 раза в неделю вполне достаточно.