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Осеннее меню для худеющих: диетолог рассекретила тонкости

Четверг 08 октября 2020 08:37
Осеннее меню для худеющих: диетолог рассекретила тонкости
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Диетолог назвала основные критерии правильного осеннего меню

Не секрет, что питание в осенне-зимний период отличается от рациона в теплые времена года. Когда холодно и пасмурно, нам хочется более калорийной пищи, более теплой и богатой триптофаном (вещество, которые мы получаем из пищи и из которого организм синтезирует "гормон счастья" серотонин). Но есть хорошая новость – с организмом можно "договориться", если грамотно подойти к сезонной перестройке меню, утверждает на своей странице в Instagram диетолог Лора Филиппова.

Именно сейчас всем повально хочется какао/капучинко/чаек с конфеткой/булкой. Это естественно, не волнуйтесь. Это перестройка рациона и организм дает нам сигналы пересмотреть его.

Но, если мы хотим сохранить фигуру, нам нужно "возглавить этот осенний переворот", а не идти на поводу у "хочу чай с конфетой" 18-ть раз в день.

Осеннее меню для худеющих: диетолог рассекретила тонкости
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Пересмотрите свой рацион и его калорийность, если вы считаете калории. Возможно, нужно добавить 100-200-300 ккал (тут индивидуально и зависит еще от того, сколько вы тратите. Некоторые с приходом осени вообще перестают двигаться).
  • Если летом вы рано ужинали и это было нормой, а сейчас по вечерам мучает голод, сдвиньте время ужина ближе к 20:00 (тут тоже индивидуально в зависимости от вашего графика).
  • Возможно, есть смысл добавить перекус, даже если летом вам хватало 3-х раз еды в день. Пусть этот перекус лучше будет полезным и запланированным, чем хаотичным и много раз в день.

Осеннее меню для худеющих: диетолог рассекретила тонкости

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Не забывайте пить воду! Сейчас, как никогда прекрасно, "заходит" теплая с лимоном.
  • Занимайтесь спортом! Это отличный источник эндорфинов. Мышечная радость после тренировки гарантирована.

Нужные продукты:

  • Каши. Это и энергия, и сытость, и витамины с минералами! И минимальный риск поправиться от каш, по сравнению со сладким.
  • Овощи в термической обработке.

Осеннее меню для худеющих: диетолог рассекретила тонкости

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Полезные жиры - растительные масла, сливочное масло, авокадо, оливки, сыр, орехи и семечки, жирная рыба. Но помним - жирами легко перебрать калорийность еды, контролируйте количество в порции за раз.
  • Продукты, содержащие триптофан (сыр, грибы, рыба, бобовые, кунжут).
  • Продукты, содержащие антиоксиданты - витамины А, Е, С, селен, астаксантин.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла расписала меню для мозговой активности.

Кстати, диетолог Анна Гоголева назвала лучшие продукты для детокса.

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