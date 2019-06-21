С чего начать правильное питание: топ-10 шагов

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Диетолог рассказала, как нормализовать свой рацион

Диетолог Алла Манайкина рассказала, с чего начать переход на правильное питание. На своей странице в Instagram она расписала 10 основных шагов, которые помогут вам нормализовать свой рацион, а в результате быть здоровой и стройной.

10 шагов для нормализации естественного "детокса":

1. Замените все напитки в своем рационе на воду, чай и "детокс-смузи" из зелени, овощей и фруктов.

2. Уберите все сладости и мучные изделия, такие как печенья, конфеты, торты и т.д., перейдите на диету без добавленного сахара.

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Удалите из рациона рафинированные продукты (консервы, колбасы, изделия из белой муки и белого сахара и т.д.).

4. Введите в свой рацион натуральные и необработанные продукты, такие как свежие фрукты и овощи, злаки, здоровые белки и жиры.

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Замените продукты из переработанного мяса (колбасы, сосиски) натуральными продуктами — говядиной, форелью и курицей. Если вы вегетарианец, то можете использовать продукты из растительного белка — орехи, семечки или бобовые.

6. Включайте в свой рацион натуральные детокс продукты, такие как грейпфрут, костный бульон, сельдерей, ягоды, семена чиа, имбирь и другие.

Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Используйте в рационе больше полезных трав и специй — тмин, базилик, петрушка и паприка и т.д.

8. Организуйте свой сон, таким образом, чтобы иметь возможность непрерывного сна в течение 7-8 часов каждую ночь, чтобы организм мог отдохнуть и нормализовать свою работу.

Иллюстративное фото (pexels.com)

9. Добавьте больше физической активности в свою жизнь, такой чтобы вам подходила — прогулки, пробежки, велосипед и т.д.

10. Постоянно работайте над снижением уровня стресса. Есть масса способов для этого, найдите их и подберите то, что вам подойдет лучше всего.



Иллюстративное фото (pexels.com)

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