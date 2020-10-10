ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Как мягко и безболезненно перейти на правильное питание: секреты от эксперта

Суббота 10 октября 2020 08:39
Как мягко и безболезненно перейти на правильное питание: секреты от эксперта
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Нутрициолог дала советы, как постепенно перейти на здоровое питание

Здоровый рацион – это путь к долголетию, хорошему самочувствию и цветущему внешнему виду. С чего же начать переход на правильное питание? На этот вопрос в Instagram ответила нутрициолог Светлана Никитчук.

Специалист отмечает, что в среднестатистических семьях принято выражать заботу и любовь через еду. Исторически так сложилось из-за времен, когда с продуктами было туго, или деликатесы доставались с трудом на праздники. Сейчас продукты легко доступны, но привычка осталась. И это только одна из возможных причин. Привычка заедать стресс, недостаток времени на готовку (“Намажь себе сам бутерброд”), привычка поощрять вкусненьким (“Получишь пятерку за контрольную, сходим бургеров поедим или куплю шоколадку”) и другие.

Как мягко и безболезненно перейти на правильное питание: секреты от эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Начинать переход на правильное питание можно и нужно постепенно, особенно когда дело касается не только вас, но и близких, которые возможно не готовы принять радикальные изменения в питании и могут взбунтоваться.

  • Итак, проведите ревизию холодильника и кухонных полок. Что из этого можно постепенно заменить. Выберете что-то одно для начала:
  • Подсолнечное масло, маргарин - меняем на оливковое, масло ги (топленое сливочное).
  • Копченые сосиски, колбаски - постепенно меняем на вареную, пареную, запеченную курочку, или полуфабрикаты с очень натуральным составом. К слову, просто курочка выйдет выгоднее финансово.
  • Сахар и сладости - подбираем аналоги из натуральных сладостей, чаще берем фрукты на десерт, кладем в сырники меньше сахара, но кладем изюм.
  • Хлеб в магазине находим бездрожжевой, а затем и цельнозерновой.

Как мягко и безболезненно перейти на правильное питание: секреты от эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Пробуем различные варианты салатов, увеличивая количество зелени.

Напомним, что ранее диетолог Татьяна Лакуста рассказала, как начать готовить вкусные и полезные блюда.

Напомним, что ранее эксперт по похудению Катя Медушкина научила правильно выбирать хлеб .

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Еда диетологправильное питание
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь