Как мягко и безболезненно перейти на правильное питание: секреты от эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нутрициолог дала советы, как постепенно перейти на здоровое питание

Здоровый рацион – это путь к долголетию, хорошему самочувствию и цветущему внешнему виду. С чего же начать переход на правильное питание? На этот вопрос в Instagram ответила нутрициолог Светлана Никитчук.

Специалист отмечает, что в среднестатистических семьях принято выражать заботу и любовь через еду. Исторически так сложилось из-за времен, когда с продуктами было туго, или деликатесы доставались с трудом на праздники. Сейчас продукты легко доступны, но привычка осталась. И это только одна из возможных причин. Привычка заедать стресс, недостаток времени на готовку (“Намажь себе сам бутерброд”), привычка поощрять вкусненьким (“Получишь пятерку за контрольную, сходим бургеров поедим или куплю шоколадку”) и другие.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Начинать переход на правильное питание можно и нужно постепенно, особенно когда дело касается не только вас, но и близких, которые возможно не готовы принять радикальные изменения в питании и могут взбунтоваться.

Итак, проведите ревизию холодильника и кухонных полок. Что из этого можно постепенно заменить. Выберете что-то одно для начала:

Подсолнечное масло, маргарин - меняем на оливковое, масло ги (топленое сливочное).

Копченые сосиски, колбаски - постепенно меняем на вареную, пареную, запеченную курочку, или полуфабрикаты с очень натуральным составом. К слову, просто курочка выйдет выгоднее финансово.

Сахар и сладости - подбираем аналоги из натуральных сладостей, чаще берем фрукты на десерт, кладем в сырники меньше сахара, но кладем изюм.

Хлеб в магазине находим бездрожжевой, а затем и цельнозерновой.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Пробуем различные варианты салатов, увеличивая количество зелени.

Напомним, что ранее диетолог Татьяна Лакуста рассказала, как начать готовить вкусные и полезные блюда.

Напомним, что ранее эксперт по похудению Катя Медушкина научила правильно выбирать хлеб .