Как мягко и безболезненно перейти на правильное питание: секреты от эксперта

Нутрициолог дала советы, как постепенно перейти на здоровое питание
Здоровый рацион – это путь к долголетию, хорошему самочувствию и цветущему внешнему виду. С чего же начать переход на правильное питание? На этот вопрос в Instagram ответила нутрициолог Светлана Никитчук.
Специалист отмечает, что в среднестатистических семьях принято выражать заботу и любовь через еду. Исторически так сложилось из-за времен, когда с продуктами было туго, или деликатесы доставались с трудом на праздники. Сейчас продукты легко доступны, но привычка осталась. И это только одна из возможных причин. Привычка заедать стресс, недостаток времени на готовку (“Намажь себе сам бутерброд”), привычка поощрять вкусненьким (“Получишь пятерку за контрольную, сходим бургеров поедим или куплю шоколадку”) и другие.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Начинать переход на правильное питание можно и нужно постепенно, особенно когда дело касается не только вас, но и близких, которые возможно не готовы принять радикальные изменения в питании и могут взбунтоваться.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Напомним, что ранее диетолог Татьяна Лакуста рассказала, как начать готовить вкусные и полезные блюда.
Напомним, что ранее эксперт по похудению Катя Медушкина научила правильно выбирать хлеб .