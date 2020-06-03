Исключить из рациона: специалист назвал 3 вида еды, которая забирает энергию

Эти продукты нужно исключить (фото: unsplash/Court Cook)

Пора пересмотреть свой рацион

Еда, как известно, должна давать жизненные силы. А что, если происходит наоборот? По словам специалиста по питанию Валентины Ивушкиной, некоторые продукты способны буквально истощать, а не наполнять. Они медленно перевариваются, ослабляют пищеварение и забирают драгоценную энергию. Итак, самое время пересмотреть свой рацион и исключить эту еду из меню.



Меню должно быть максимально сбалансированным (фото: unsplash.com)

1. Сырая пища. При том условии, что вы едите ее много и если у вас уже есть несварение. «Несколько лет назад, когда я работала в офисе, мы часто на дни рождения сотрудников заказывали модные сыроедческие тортики, пирожные и пиццу. Все были уверены, что это мегаполезно: без глютена ведь, без яиц и т. п. И вот однажды после очередного такого raw-праздника еду я в метро домой и чувствую, как силы меня покидают. Такую обессиленность, возникшую без видимых причин, я никогда не чувствовала. Даже побелела слегка. Желудок как будто встал. Я еле доволочила ноги до дома и начала отпаивать себя горячей кипяченой водой. Тот случай наглядно, не в теории, а на практике продемонстрировал мне, что сырая пища при переваривании забирает много энергии – в разы больше, чем приготовленная. Здесь я, конечно, говорю о полезных и сбалансированных блюдах.

Если у вас слабое пищеварение, бывает тяжесть, отрыжка, рефлюкс, ком за грудиной, несвежее дыхание, во рту много слюны, в горле или носу много слизи, мучают запоры, отеки, есть лишний вес, скорее всего, у вас уже сильно охлаждено пищеварение, и сырая пища будет охлаждать его еще больше. Но это не значит, что ее совсем нельзя есть – нам ведь нужны витамины! Какой выход? Есть ее в небольших количествах и в нужно время», – рассказывает Валентина.

Сладости часто забирают много энергии (www.pexels.com)

2. Некачественные продукты. По словам Ивушкиной, она никогда не покупает мясо в супермаркете. «Мы с мужем иногда брали там готовую еду с курицей или говядиной, и в какой-то момент я начала замечать, что после нее энергия как будто утекает в трубу… В масс-маркете никто и никогда не будет продавать вам мясо хорошего качества. В каких условиях содержатся животные, чем их кормят, как лечат – все это крайне важно! Хорошее мясо можно найти только в фермерских магазинах, что я и делаю».

3. Несовместимая пища. Если какие-то продукты, которые не совместимы между собой, употребляются в один прием пищи, задача для пищеварения существенно осложняется, и организму приходится тратить на это много энергии. К примеру, рыба с яйцами, курица – с кисломолочными продуктами, мед – с жареным луком, картофель – с кисломолочными продуктами.

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Автор: Lite