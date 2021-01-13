Евгений Клопотенко показал, как готовить уникальный "украинский круассан"

Клопотенко дал рецепт "украинского круассана" (фото: скриншот с видео)

Известный кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как легко приготовить вкуснейшие "украинские круассаны" - кифлики. Часто для этой традиционной украинской выпечки в форме рогаликов используют в качестве начинки какое-то варенье или порубленные орехи. Но повар предлагает для этих целей взять сливы, орехи и мак.

На своем YouTube-канале Евгений отметил, что кифлики с такой начинкой - действительно просто объедение.

"Такими золотистыми и пухленькими кифликами хочется лакомиться как можно чаще", - говорит кулинар.

Клопотенко дал рецепт вкусных кифликив на 6-8 порций. Время подготовки займет 1 час 10 минут, а на приготовление потребуется полчаса.

Ингредиенты для теста:

320 г пшеничной муки

260 г кукурузной муки

200 г сливочного масла

1 яйцо

350 г сметаны

10 г сухих дрожжей

3 ст. л. сахара

щепотка соли

по желанию 1 желток (для смазывания)

по желанию сахарная пудра

Для начинки:

400 г слив

200 г сахара

50 мл воды

3 ст. л. мака (+ для посыпки)

3 ст. л. крошек грецкого ореха

Пошаговый рецепт

Подготовьте ингредиенты для теста и для начинки кифликив. Помойте 400 г слив и удалите косточки. Можно использовать и предварительно размороженные сливы. Разрежьте их пополам и перебейте в фуд-процессоре с 200 г сахара и 50 мл воды. Положите в чашу кухонного комбайна 200 г сливочного масла комнатной температуры, добавьте к маслу 320 г пшеничной муки и 260 г кукурузной. Добавьте 1 яйцо, 3 ст. л. сахара и щепотку соли. Перетрите с помощью насадки-крюк.

Размешайте в миске 10 г сухих дрожжей с 350 г сметаны и добавьте смесь в тесто. Замесите упругое тесто. Если нужно, добавьте еще немного муки или сметаны. Заверните готовое тесто в пищевую пленку и оставьте на 1 час в холодильнике.

С помощью скалки разбейте в крошку грецкие орехи. Нам понадобится примерно 3 ст. л. А если хотите быстрее - орехи можно перебить в специальной чаше кухонного комбайна. Добавьте крошку орехов в миску со сливовым пюре. Всыпьте в сливы и орехи 3 ст. л. мака - так вкус начинки станет более насыщенным! Хорошо перемешайте начинку к равномерному распределению ингредиентов.

Достаньте тесто из холодильника и разделите на 2 части, каждую из которых раскатайте в пласт диаметром примерно 20 см. Разделите тесто на треугольники, их должно получиться от 6 до 8 шт. На каждый треугольник выложите начинку из слив, мака и орехов. Заверните каждый треугольник в форму рогалика. Выложите сформированные рогалики на противень, застеленный пергаментом.

Расстояние между рогаликами должно быть не менее 2 см, так как они немного увеличатся в размере. Смажьте каждый рогалик желтком. Посыпьте маком.

Выпекайте кифлики при температуре 200 градусов 15-20 минут. Готовые рогалики посыпьте по желанию сахарной пудрой.

Видео: Клопотенко дал рецепт кифликов с начинкой из слив, орехов и мака

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