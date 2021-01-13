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Есть или не есть? Эксперты назвали самые вредные и полезные супы

Среда 13 января 2021 07:55
Есть или не есть? Эксперты назвали самые вредные и полезные супы
Эксперты назвали самый полезный и самый вредный суп (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Супы являются неотъемлемой частью рациона большинства украинцев. Ученые и диетологи до сих пор продолжают споры о том, является ли суп полезным блюдом или без него можно спокойно обойтись. Специалисты утверждают, что первое блюдо – это дань традициям, хотя они легко усваиваются, помогают запустить процесс пищеварения и даже способствуют похудению.

Самый полезный суп

По мнению большинства диетологов, самыми полезными супами считаются бульоны на нежирном мясе, овощные супы-пюре, уха из морской рыбы и грибной крем-суп. Как сообщается в статье на сайте Hochu.ua, такие супы в теплом виде очень полезны для желудка, хорошо перевариваются и даже помогаю усваиваться другим блюдам.

Супы с брокколи, из помидоров или тыквы защищают организм от нескольких видов рака благодаря своим питательным свойствам. Такие супы способны улучшить зрение, общее состояние здоровье и повысить сопротивляемость организма.

Самый вредный суп

Медики назвали первое блюдо, от которого стоит категорически отказаться. В топе таких супов – солянка. Диетологи объясняют, что самая главная проблема в составе этого супа: разные виды переработанного мяса, колбаса, сосиски, копчености, солености и острые приправы.

Такой суп становится очень опасным для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, с нарушением холестеринового обмена, а также с проблемами ЖКТ.

Кроме того, солянка может привести к атеросклерозу и вызвать сильнейшее раздражение желудка.

Напомним, ранее мы писали о том, каких компонентов категорически не должно быть в детском супе.

А также рассказывали о том, что специалист назвала самые вредные салаты для здоровья.

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