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Эксперт назвала лучшие сезонные продукты для укрепления иммунитета

Пятница 11 сентября 2020 08:36
Эксперт назвала лучшие сезонные продукты для укрепления иммунитета
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Нутрициолог посоветовала, что следует добавить в свой рацион осенью

Осень - время позаботиться о своем здоровье! Сейчас нам доступно большое количество полезных продуктов, которые помогают повысить иммунитет. Нутрициолог Надежда Цапкина поделилась списком лучших сезонных продуктов для иммунитета, богатых витаминами.

Почему эти продукты полезны? Все дело в нутриентах, которые в них содержатся!

Эксперт назвала лучшие сезонные продукты для укрепления иммунитета

Иллюстративное фото (instagram.com/nadezhda.prolife)

Витамин С.

Его влияние на иммунную систему исследовано больше всего. Учеными доказано, что продукты с его содержанием позволяют увеличить выработку лейкоцитов и антител в организме, которые, в свою очередь, повышают уровень защиты клеток организма. А еще это один из самых доступных витаминов.

Витамин Е.

Один из важнейших антиоксидантов, который стимулирует выработку антител, способных быстро находить и уничтожать болезнетворные микробы, бактерии.

Эксперт назвала лучшие сезонные продукты для укрепления иммунитета

Иллюстративное фото (pexels.com)

Каротиноиды.

Мощные антиоксиданты, замедляющие старение и повышающие иммунитет. Организм использует их для продуцирования витамина А.

Биофлавоноиды.

Их цель – защитить мембраны клеток от воздействия вредоносных микроорганизмов.


Цинк.

Этот минерал принимает непосредственное участие в формировании лейкоцитов и антител, что, в свою очередь, обеспечивает защиту от различных вирусных и бактериальных инфекций.

Эксперт назвала лучшие сезонные продукты для укрепления иммунитета

Иллюстративное фото (pexels.com)

Селен.

Этот минерал позволяет повысить количество защитных клеток и мобилизовать внутренние силы организма.

Жирные кислоты омега-3.

Исследования показали, что люди, в рационе которых есть продукты с их содержанием, реже болеют острыми респираторными заболеваниями, а в случае заражения переносят их легче.

Следующая группа не относится к нутриентам - это специи.

Орегано, имбирь, корица, розмарин, черный перец, паприка, чеснок - это природные муколитики (отхаркивающие средства), которые успешно разжижают слизь, скапливающуюся в дыхательных путях и способствуют скорейшему выздоровлению. Так же их хорошо применять в готовке для поднятия иммунитета, так как они раздражают слизистые, повышая реакцию иммунных клеток.

Эксперт назвала лучшие сезонные продукты для укрепления иммунитета

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Светлана Фус рассказала правду о детокс-диете.

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