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Джамала рассекретила на видео рецепт своего фирменного завтрака

Новина українською → Среда 31 марта 2021 07:53
Джамала рассекретила на видео рецепт своего фирменного завтрака Фото: Джамала (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Джамала с начала года села на специальную диету, чтобы вернуть форму, которая была до беременности, и сейчас впервые на камеру показала кулинарное мастерство.

Знаменитая певица в эфире передачи "Ранок з Україною" поделилась тонкостями приготовления любимого завтрака своей семьи.

Как отметила артистка на кухне "Вкусного эксклюзива", в ее рационе нет жареного, сладкого, изделий из муки, красного мяса, молочной продукции и даже фруктов.

При этом от своего фирменного завтрака Джамала не отказалась - ведь он полезный и простой в приготовлении.

"Впервые в жизни я буду готовить на камеру! Сегодня мы приготовим блюдо, которое я называю "Шакшука на минималках", потому что оно не является настоящей Шакшукой", - рассказала звезда.

Для фирменной яичницы от Джамалы понадобятся:

Яйца - 4 шт.
Болгарский перец - 1 шт.
Помидоры - 2 шт.
Соль - 1 щепотка.

Нужно нарезать перец и томаты, затем поджарить овощи на сковороде, сбить яйца, перемешать и добавить соль.

Чтобы приготовить салат по рецепту Джамалы понадобятся:

  • Микс зелени (листья салата, салат айсберг, руккола) - 200 г
  • Авокадо - 1 шт.
  • Вяленые помидоры - 50 г
  • Огурцы - 2 шт.
  • Тыквенные семечки - 50 г
  • Оливковое масло с трюфельным вкусом - 50 мл

Видео: Джамала показала, как готовит свой фирменный завтрак

Для салата смешать микс зелени с вялеными томатами. Нужно нарезать огурцы и авокадо, добавить их в салат. Посыпать тыквенными семечками, добавить масло и соль. Хорошо перемешать.

Все - полезный и питательный завтрак готов!

Джамала рассекретила на видео рецепт своего фирменного завтрака

Джамала поделилась рецептом фирменного завтрака (фото: "Вкусный эксклюзив" / "Ранок з Україною")

Ранее сообщалось, что худеющая Джамала поделилась личными лайфхаками для сладкоежек и рассекретила вес.

Также мы писали о том, что постройневшая Джамала поразила сочным соблазнительным образом.

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